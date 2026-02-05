Güvercinlerin beynine çip takıp canlı dron yaptılar! Putin'in kızı başı çekiyor

Kremlin destekli bir nöroteknoloji şirketinin güvercinlerin beyinlerine çipler yerleştiriyor. Bu sayede canlı hayvanlar, canlı dronlara dönüşüyor. Proje nedeniyle hem etik hem de güvenlik açısından büyük tartışmaların çıkmasına neden oldu. Ayrıca Kremlin destekli bu projenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızı Katerina Tikhonova’ya yakın kurumlarla bağlantılı olduğu da belirtildi.

AMAÇ BİYOLOJİK DRON

Kasım ayından beri deneyler yürüten Moskova merkezli Neiry şirketi, kuşların beyinlerine yerleştirilen sinir arayüzleri sayesinde hayvanları sağa ya da sola da yönlendirebiliyor. Şirket bu yöntemle, 'biyolojik dron' geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Deneylerde kullanılan güvercinlere, sırtlarına yerleştirilen küçük bir kontrol ünitesi, güneş panelleri ve video kamera yerleştiriliyor. Beyne yerleştirilen elektrotlar sayesinde de elektriksel uyarılar yapılıyor ve kuşların uçuş yönleri değiştirilebiliyor.

Klasik hava araçlarına göre bu yöntemin daha avantajlı olduğunu öne süren şirket, ''Biyolojik taşıyıcılar pil değişimine ihtiyaç duymaz ve doğal uçuş davranışları sayesinde günde 400 kilometreye kadar durmaksızın uçabilir.'' açıklamasında bulundu.

DAHA AĞIR YÜKLER İÇİN KUZGUNLAR KULLANILACAK

The News International'ın haberine göre, Neiry’nin kurucusu ve CEO’su Alexander Panov, şu anda güvercinlere odaklandıklarını ancak ilerleyen aşamalarda farklı hayvan türlerinin de kullanılabileceğini söyledi. Ukrayna savaşına açık destek veren Panov, ''Taşınacak yüke ve çevresel koşullara göre farklı türler tercih edilebilir. Daha ağır yükler için kuzgunları kullanmayı planlıyoruz'' dedi.

Şirkete göre, bu yöntemle arama-kurtarma çalışmaları ve endüstriyel tesislerin izlenmesi gibi barışçıl amaçlar için bu yöntem geliştiriliyor. Fakat uzmanlar, sistemin askeri keşif ve gözetleme faaliyetlerine kolayca uyarlanabileceği konusuna dikkat çekiyor.

Ayrıca şirketin daha önce inekler ve fareler üzerinde de beyin kontrolü deneyleri yaptığı biliniyor.

ENSTİTÜNÜN BAŞINDA PUTİN'İN KIZI VAR

Sürgündeki Rus bilim insanları ve gazetecilerin kurduğu T-invariant isimli araştırma sitesine açıklamalarda bulunan bir nörolog ise Neiry’nin ''Rus nörobilim tarihinde benzeri görülmemiş ölçekte'' fon aldığını söyledi.

Şirketin destekçileri arasında, Putin’in talimatıyla 2014’te kurulan Ulusal Teknoloji Girişimi Fonu ile Rus oligark Vladimir Potanin tarafından kurulan Voskhod risk sermayesi fonu bulunuyor.

Neiry’nin aldığı desteğin, Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki yapay zeka enstitüsüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Söz konusu enstitünün başında, Putin’in 39 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova bulunuyor.

CIA KEDİ VE KÖPEK ÜZERİNDE DENEDİ

Öte yandan uzmanlar, hayvanların zihinlerinin kontrol edilmesine yönelik girişimlerin yeni olmadığını hatırlatıyor. Soğuk Savaş döneminde CIA, MK-Ultra projesi kapsamında köpekler ve kediler üzerinde benzer deneyler yürütmüş, ancak projeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.