Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Güvercinlerin beynine çip takıp canlı dron yaptılar! Putin'in kızı başı çekiyor

Rusya'da Kremlin destekli bir şirket, kuşların beyinlerine çip yerleştirerek 'canlı dron' haline getiriyor. Nöroteknoloji şirketi bu projesinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızı Katerina Tikhonova’ya yakın kurumlarla bağlantılı çalışıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 11:42

destekli bir nöroteknoloji şirketinin güvercinlerin beyinlerine çipler yerleştiriyor. Bu sayede canlı hayvanlar, canlı dronlara dönüşüyor. Proje nedeniyle hem etik hem de güvenlik açısından büyük tartışmaların çıkmasına neden oldu. Ayrıca Kremlin destekli bu projenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızı Katerina Tikhonova’ya yakın kurumlarla bağlantılı olduğu da belirtildi.

Güvercinlerin beynine çip takıp canlı dron yaptılar! Putin'in kızı başı çekiyor

AMAÇ BİYOLOJİK DRON

Kasım ayından beri deneyler yürüten Moskova merkezli Neiry şirketi, kuşların beyinlerine yerleştirilen sinir arayüzleri sayesinde hayvanları sağa ya da sola da yönlendirebiliyor. Şirket bu yöntemle, 'biyolojik dron' geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Deneylerde kullanılan güvercinlere, sırtlarına yerleştirilen küçük bir kontrol ünitesi, güneş panelleri ve video kamera yerleştiriliyor. Beyne yerleştirilen elektrotlar sayesinde de elektriksel uyarılar yapılıyor ve kuşların uçuş yönleri değiştirilebiliyor.

Klasik hava araçlarına göre bu yöntemin daha avantajlı olduğunu öne süren şirket, ''Biyolojik taşıyıcılar pil değişimine ihtiyaç duymaz ve doğal uçuş davranışları sayesinde günde 400 kilometreye kadar durmaksızın uçabilir.'' açıklamasında bulundu.

Güvercinlerin beynine çip takıp canlı dron yaptılar! Putin'in kızı başı çekiyor

DAHA AĞIR YÜKLER İÇİN KUZGUNLAR KULLANILACAK

The News International'ın haberine göre, Neiry’nin kurucusu ve CEO’su Alexander Panov, şu anda güvercinlere odaklandıklarını ancak ilerleyen aşamalarda farklı hayvan türlerinin de kullanılabileceğini söyledi. Ukrayna savaşına açık destek veren Panov, ''Taşınacak yüke ve çevresel koşullara göre farklı türler tercih edilebilir. Daha ağır yükler için kuzgunları kullanmayı planlıyoruz'' dedi.

Şirkete göre, bu yöntemle arama-kurtarma çalışmaları ve endüstriyel tesislerin izlenmesi gibi barışçıl amaçlar için bu yöntem geliştiriliyor. Fakat uzmanlar, sistemin askeri keşif ve gözetleme faaliyetlerine kolayca uyarlanabileceği konusuna dikkat çekiyor.

Ayrıca şirketin daha önce inekler ve fareler üzerinde de beyin kontrolü deneyleri yaptığı biliniyor.

Güvercinlerin beynine çip takıp canlı dron yaptılar! Putin'in kızı başı çekiyor

ENSTİTÜNÜN BAŞINDA PUTİN'İN KIZI VAR

Sürgündeki Rus bilim insanları ve gazetecilerin kurduğu T-invariant isimli araştırma sitesine açıklamalarda bulunan bir nörolog ise Neiry’nin ''Rus nörobilim tarihinde benzeri görülmemiş ölçekte'' fon aldığını söyledi.

Güvercinlerin beynine çip takıp canlı dron yaptılar! Putin'in kızı başı çekiyor

Şirketin destekçileri arasında, Putin’in talimatıyla 2014’te kurulan Ulusal Teknoloji Girişimi Fonu ile Rus oligark Vladimir Potanin tarafından kurulan Voskhod risk sermayesi fonu bulunuyor.

Neiry’nin aldığı desteğin, Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki yapay zeka enstitüsüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Söz konusu enstitünün başında, Putin’in 39 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova bulunuyor.

Güvercinlerin beynine çip takıp canlı dron yaptılar! Putin'in kızı başı çekiyor

CIA KEDİ VE KÖPEK ÜZERİNDE DENEDİ

Öte yandan uzmanlar, hayvanların zihinlerinin kontrol edilmesine yönelik girişimlerin yeni olmadığını hatırlatıyor. Soğuk Savaş döneminde CIA, MK-Ultra projesi kapsamında köpekler ve kediler üzerinde benzer deneyler yürütmüş, ancak projeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Macron'dan uzun zaman sonra Putin'e yeşil ışık: Diyaloğun yeniden sağlanması için hazırlanıyoruz
Bill Gates'in eski eşi Melinda, Epstein konusunda ilk kez konuştu: Evliliğimin zor, acı verici dönemleri
ETİKETLER
#kremlin
#Nöroteknoloji
#Biyolojik Dron
#Güvercin Çip
#Katerina Tikhonova
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.