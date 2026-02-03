Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Macron'dan uzun zaman sonra Putin'e yeşil ışık: Diyaloğun yeniden sağlanması için hazırlanıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzun bir aranın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeşil ışık yaktı. Macron, Putin ile diyaloğun yeniden sağlanması için hazırlık içinde olduklarını ifade etti.

Macron'dan uzun zaman sonra Putin'e yeşil ışık: Diyaloğun yeniden sağlanması için hazırlanıyoruz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
17:05
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
17:05

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haute-Saone vilayetinde basın mensuplarının sorularını cevapladığı sırada dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Macron, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son saldırılarının “kabul edilemez” olduğunu ve bu ülkenin hala barış konusunda “hiçbir isteklilik” göstermediğini söyledi. Bu nedenle Macron, Ukrayna’da barışın “gelecek günlerde ya da haftalarda sağlanabileceğini düşünmediğini” dile getirdi.

Macron'dan uzun zaman sonra Putin'e yeşil ışık: Diyaloğun yeniden sağlanması için hazırlanıyoruz

''AVRUPALILAR KENDİ İLETİŞİM KANALLARINI İNŞA ETMELİ''

ABD’nin Ukrayna’da barışın sağlanması için Kiev-Moskova hattında müzakerelere ve arabuluculuk çalışmalarına devam ettiğine işaret eden Macron, “Aslında Avrupalıların (Rusya ile) kendi iletişim kanallarını inşa etmesi önemli.” dedi. Macron, bu bağlamda Putin ile yeniden diyalog sağlanması konusunda “hazırlık içinde olduklarını” kaydetti.

''PUTİN İLE GÖRÜŞMEK GEREKLİ OLACAK''

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında 19 Aralık 2025’te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için devam eden müzakereleri değerlendirmiş ve "Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Macron'dan uzun zaman sonra Putin'e yeşil ışık: Diyaloğun yeniden sağlanması için hazırlanıyoruz

KREMLİN DE SICAK BAKMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Putin’in Macron ile görüşmeye sıcak baktığını dile getirerek, “(Yıllık basın toplantısında Putin) Ayrıca Macron ile diyaloğa girmeye istekli olduğunu da ifade etti. Dolayısıyla karşılıklı siyasi irade varsa bu, ancak olumlu olarak değerlendirilebilir." açıklamasında bulunmuştu.

#Dünya
