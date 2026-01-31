Menü Kapat
ABD ile Rusya arasında Ukrayna görüşmesi! Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff duyurdu

Rusya ile Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaşın ne zaman sona ereceği merak edilirken ABD'nin Florida eyaletinde ABD ile Rus heyetleri arasında önemli bir görüşme yaşandı.

ABD ile Rusya arasında Ukrayna görüşmesi! Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff duyurdu
AA
31.01.2026
31.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ile Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına yönelik "verimli ve yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Witkoff, Dmitriev ile Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanmasına yönelik Florida'da yaptığı görüşmeye yer verdi.

Witkoff, Ukrayna ihtilafının barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik ABD'nin arabuluculuk çabaları kapsamında verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

TRUMP'IN DAMADI DA YER ALDI

Özel Temsilci Witkoff, söz konusu görüşmede kendisiyle birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Josh Gruenbaum'un da yer aldığını kaydetti.

"Bu görüşmeden cesaret duyuyoruz ve Rusya'nın Ukrayna'da barışı sağlamak için çalıştığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Witkoff, Başkan Trump'a kalıcı ve sürdürülebilir bir barış arayışındaki kritik liderliği için minnettarlık duyduğunu ifade etti.

YAKIN ZAMANDA BARIŞ ANLAŞMASI YAPILACAĞI SİNYALİ

29 Ocak'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısında konuşan Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ciddi ilerleme kaydettiklerini belirterek, yakın zamanda iki ülke arasında bir barış anlaşması yapılabileceğine işaret etmişti.

