Dünya
Rusya'dan 'nükleer santral' hamlesi! Putin, ABD-İran geriliminde taraflara çağrı yaptı

Rusya, ABD-İran gerilimine ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı.Rusya'dan yapılan açıklamada, ''İran'daki Buşehr Nükleer Santrali personelini gerekirse tahliye ederiz'' ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan 'nükleer santral' hamlesi! Putin, ABD-İran geriliminde taraflara çağrı yaptı
Orta Doğu'yu ateşe sürükleyecek ABD-İran geriliminde yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD, İran'a nükleer şart koyarken Rusya'dan son dakika açıklaması geldi.

''NÜKLEER SANTRALDE PERSONELİ TAHLİYE EDERİZ''

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde bulunan personeli gerekirse tahliye etmeye hazır olduklarını söyledi.

Likhachev, başkent Moskova'da İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan 'nükleer santral' hamlesi! Putin, ABD-İran geriliminde taraflara çağrı yaptı

SANTRAL EN GÜVENLİ YER

İran'a yönelik geçen yıl yapılan saldırılarda santralin en güvenli yer olduğunu belirten Likhachev, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuyu derinlemesine inceledi ve hem İsrail tarafıyla hem de ABD tarafıyla görüştü." dedi.

Likhachev, çatışma taraflarının, santralin dokunulmazlığı konusuna saygı göstermeleri gerektiğine işaret ederek, "Ancak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde, gerekirse tahliye önlemlerini almaya hazırız." diye konuştu.

Putin, Haziran 2025'te yaptığı açıklamada, İran'ın güneyindeki Buşehr kentinde yer alan santralde yüzlerce Rus personelin çalıştığını söylemişti.

Rusya'dan 'nükleer santral' hamlesi! Putin, ABD-İran geriliminde taraflara çağrı yaptı
Rus Bakan Lavrov'dan ABD, İsrail ve İran'a arabuluculuk teklifi: Yardım etmekten memnuniyet duyarız
