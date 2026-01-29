Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rus Bakan Lavrov'dan ABD, İsrail ve İran'a arabuluculuk teklifi: Yardım etmekten memnuniyet duyarız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan, Türkiye Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva'ya verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini ve ABD'nin Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınak hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus Bakan Lavrov, İsrail, İran ve ABD'ye itidal çağrısında bulunurken Rusya'nın arabuluculuk yapabileceğini de ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rus Bakan Lavrov'dan ABD, İsrail ve İran'a arabuluculuk teklifi: Yardım etmekten memnuniyet duyarız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 19:28

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İsrail'in İran politikasındaki temel motivasyonuna dair Türkiye Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus Bakan Lavrov, ''iki ülkenin politika odağının nükleer sorun mu, bölgesel güç dengesi mi, yoksa Çin ve Rusya'yı çevreleme yönündeki daha geniş bir stratejinin parçası mı?'' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Rus Bakan Lavrov'dan ABD, İsrail ve İran'a arabuluculuk teklifi: Yardım etmekten memnuniyet duyarız

''ŞER EKSENİ DEĞİL, BATI'NIN HAKİMİYETİ'NE MEYDAN OKUYAN DEVLETLER EKSENİ''

Lavrov, tüm bu faktörlerin bir arada olduğunu ifade ettiği açıklamasında, konuyu jeopolitik açıdan şu şekilde değerlendirdi:

''ABD, Biden döneminde bile 'şer ekseni' tabirinden ziyade, 'Batı'nın hakimiyetine meydan okuyan devletler ekseni'nden söz etmeye başladı. Bu eksene Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore ve bazen de Rusya'nın müttefiki Belarus dahil ediliyor. Bu yaklaşım, mevcut ve gizlenmiyor. Ciddi Amerikalı ve İngiliz siyaset bilimcilerinin yazılarını okursanız, bu analizi açıkça görebilirsiniz. Diğer yandan, ekonomik ve enerji faktörleri de devreye giriyor.''

İRAN'DA VENEZUELA TAKTİĞİ

ABD lideri Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen ve devrik lider Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in alıkonmasıyla sonlanan saldırıya dikkat çeken Rus Bakan Lavrov, Trump'ın ''Uluslararası hukukun tüm normlarını -üst düzey devlet yetkililerinin dokunulmazlığı dahil- hiçe sayarak'' hareket ettiğini söyledi. Venezuela'ya yapılan operasyonun hukuk dışı olduğunu ifade eden Lavrov, Trump'ın bu süreçte ''Venezuela petrolüne ihtiyacımız var'' sözlerini hatırlattı. İran petrolünün de aynı mantıkla önem taşıdığını söyleyen Lavrov, İran'ın petrol kaynağına sahip ülkeler arasında başı çektiğini vurguladı.

Rus Bakan Lavrov'dan ABD, İsrail ve İran'a arabuluculuk teklifi: Yardım etmekten memnuniyet duyarız

''TRUMP YÖNETİMİ AÇIKÇA ÇIKARLARINI BEYAN EDİYOR''

''Neredeyse eminim ki Amerikalılar, bu petrol akışlarını da kontrol etmek ister.'' diyen Lavrov, Venezuela'dan farklı olarak İran'ın zaman zaman ABD'ye karşı koz olarak kullandığı Hürmüz Boğazı'na da dikkat çekti ve ''Burada Hürmüz Boğazı gibi petrol rotalarının güvenliği açısından kritik jeostratejik bir nokta var. Dolayısıyla bu da, özellikle Trump yönetiminin açıkça beyan ettiği çıkarlar göz önüne alındığında, politikanın bir parçası muhtemelen.'' dedi.

RUSYA'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Tahran'daki rejime dair de konuşan Bakan Lavrov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ''İran, İsrail'in varlığına yönelik bir tehdittir.'' sözlerine dair ''Son zamanlarda Başkan Putin ile Başbakan Netanyahu arasında bir dizi temas oldu. Ayrıca bizim de İranlı liderlerle düzenli temaslarımız var.''

Rusya'nın hem İsrail hem de İran ile iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Lavrov, arabuluculuk teklifinde bulundu. 2015 yılını hatırlatan Rus Bakan, ''O dönemde Rusya, İran'ın nükleer programı konusunda anlaşmaya varılmasında kilit rol oynadı; fazla zenginleştirilmiş uranyumun ülkemize taşınması da dahil olmak üzere, mutabık kalınan miktarın üzerindeki fazlalıkların güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını sağladı.'' ifadelerini kullandı.

Şimdi de benzer bir rol üstlenmeye hazır olduklarını belirten Lavrov, ''İsrailliler, İranlılar ve Amerikalılar bunu biliyor. Ve elbette, geçtiğimiz yaz olduğu gibi, nükleer tesislerin bombalandığı on iki günlük savaş sırasında olduğu gibi, durumun yeniden tırmanmasını önlemeye yardım etmekten memnuniyet duyarız.'' dedi.

Rus Bakan Lavrov'dan ABD, İsrail ve İran'a arabuluculuk teklifi: Yardım etmekten memnuniyet duyarız

RUS BAKAN LAVROV'DAN NÜKLEER UYARISI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) kontrolündeki tesislere saldırılar söz konusu olduğu zamana dikkat geçen Lavrov, ''Bu arada, bu Ajans, tüzüğüne ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) normlarına yönelik bu kaba ihlallere karşı tutumunu hiçbir şekilde göstermedi.'' ifadelerini kullandı.

''Felaket olmadan atlatıldığı için şanslıyız'' diyen Lavrov, ''Çünkü yasal nükleer malzemeler -ki bunlar NPT tarafından yasaklanmamıştır- özellikle toprağın derinliklerine nüfuz eden mühimmatlarla vurulmaya başlanırsa, potansiyel bir tehdit oluştururlar.'' diyerek uyarıda bulundu.

''TÜRKİYE İLE GÖRÜŞLERİMİZ BİRBİRİMİZE YAKIN''

İran'a yönelik yeni bir saldırının 'kaçınılmaz' olduğuna dair tahminlere rağmen, sağduyu ve ileri görüşlülüğün galip gelmesi taraftarı olduğunu belirten Lavrov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da itidal çağrısında bulunmasına dikkat çekti ve arabuluculuk teklifini yineledi:

''Sayın Başkan Erdoğan'ın da 'en kötü senaryodan kaçınılmalı' ve 'Türkiye, Rusya gibi arabuluculuk rolü oynamaya hazırdır' şeklindeki çağrılarını duydum. Yani bu konuda da, pek çok diğer konuda olduğu gibi, görüşlerimiz birbirine yakın.''

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.