Bill Gates'in eski eşi Melinda, Epstein konusunda ilk kez konuştu: Evliliğimin zor, acı verici dönemleri

Bill Gates'in Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair ilk kez eski eşi Melinda French Gates açıklamalarda bulundu. Melinda, NPR radyosunda yayımlanan Wild Card podcast’ine katıldı ve buradaki anlattıklarıyla adından söz ettirdi. Eski eş Gates, bu konular gündeme geldiğinde evliliğinde yaşadığı 'çok zor ve acı verici' dönemleri hatırladığını söyledi.

''SON DERECE ACI DOLU ZAMANLAR''

Melinda Gates, ''Bu ayrıntılar her gündeme geldiğinde benim için kişisel olarak çok zor oluyor. Çünkü evliliğimde yaşadığım son derece acı dolu zamanları yeniden akla getiriyor.'' dedi.

Eski eşine de çağrıda bulunan Melinda, dosyalarında adı geçen kişilerin iddialara cevap vermesi gerektiğini ifade etti:

''Orada kalan sorular her kimle ilgiliyse o kişiler, buna eski eşim de dahil, bu sorulara kendileri cevap vermeli. Bu benim sorumluluğum değil.''

Yaşananlar nedeniyle 'inanılmaz bir üzüntü' yaşadığını belirten Melinda, ''Bu pislikten uzak olmaktan mutluyum'' dedi.

EPSTEIN İDDİALARI

27 yıllık evliliğin ardından 2021 yılında boşanan Gates çiftinden Bill hakkında birçok iddia ortaya atıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Jeffrey Epstein belgeleri hakkında ortaya atılan iddialardan biri de eşine cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdığıydı. Bill Gates'in bu hastalığını eşinden gizlediği bu yüzden de ona fark ettirmeden hap içirmeye çalıştığı da iddialar arasındaydı.

Ayrıca Gates'in pandemi simülasyonu yaptığı, bu simülasyona dair belgeleri, sonuçları da Epstein ile paylaştığı dosyalarda ortaya çıktı.

Bill Gates ise bu iddiaları sert bir dille reddetti. Sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, ''Kanıtlanmış şekilde güvenilmez ve intikam duygusuyla hareket eden bir yalancının iddiaları tamamen saçma ve bütünüyle gerçek dışıdır.'' ifadelerine yer verildi.

BILL GATES ALDATMIŞTI

ABD medyasında daha önce yer alan haberlere göre Melinda French Gates, boşanma öncesinde eşinin Epstein ile olan temaslarından rahatsızlık duyuyordu. Boşanmanın ardından Bill Gates, 2019 yılında Microsoft’ta çalışan bir kişiyle ilişki yaşadığını kabul etmişti.