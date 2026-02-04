Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Bill Gates'in eski eşi Melinda, Epstein konusunda ilk kez konuştu: Evliliğimin zor, acı verici dönemleri

Bill Gates'in eski eşi Melinda French Gates, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bill Gates'in isminin Jeffrey Epstein dosyalarında geçmesi hakkında konuşan Melinda, 'evliliğinde yaşadığı acı dönem' üzerine de konuştu.

Bill Gates'in eski eşi Melinda, Epstein konusunda ilk kez konuştu: Evliliğimin zor, acı verici dönemleri
'in ile ilişkisine dair ilk kez eski eşi Melinda French Gates açıklamalarda bulundu. Melinda, NPR radyosunda yayımlanan Wild Card podcast’ine katıldı ve buradaki anlattıklarıyla adından söz ettirdi. Eski eş Gates, bu konular gündeme geldiğinde evliliğinde yaşadığı 'çok zor ve acı verici' dönemleri hatırladığını söyledi.

Bill Gates'in eski eşi Melinda, Epstein konusunda ilk kez konuştu: Evliliğimin zor, acı verici dönemleri

''SON DERECE ACI DOLU ZAMANLAR''

Melinda Gates, ''Bu ayrıntılar her gündeme geldiğinde benim için kişisel olarak çok zor oluyor. Çünkü evliliğimde yaşadığım son derece acı dolu zamanları yeniden akla getiriyor.'' dedi.

Eski eşine de çağrıda bulunan Melinda, dosyalarında adı geçen kişilerin iddialara cevap vermesi gerektiğini ifade etti:

''Orada kalan sorular her kimle ilgiliyse o kişiler, buna eski eşim de dahil, bu sorulara kendileri cevap vermeli. Bu benim sorumluluğum değil.''

Yaşananlar nedeniyle 'inanılmaz bir üzüntü' yaşadığını belirten Melinda, ''Bu pislikten uzak olmaktan mutluyum'' dedi.

Bill Gates'in eski eşi Melinda, Epstein konusunda ilk kez konuştu: Evliliğimin zor, acı verici dönemleri

EPSTEIN İDDİALARI

27 yıllık evliliğin ardından 2021 yılında boşanan Gates çiftinden Bill hakkında birçok iddia ortaya atıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Jeffrey Epstein belgeleri hakkında ortaya atılan iddialardan biri de eşine cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdığıydı. Bill Gates'in bu hastalığını eşinden gizlediği bu yüzden de ona fark ettirmeden hap içirmeye çalıştığı da arasındaydı.

Bill Gates'in eski eşi Melinda, Epstein konusunda ilk kez konuştu: Evliliğimin zor, acı verici dönemleri

Ayrıca Gates'in pandemi simülasyonu yaptığı, bu simülasyona dair belgeleri, sonuçları da Epstein ile paylaştığı dosyalarda ortaya çıktı.

Bill Gates ise bu iddiaları sert bir dille reddetti. Sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, ''Kanıtlanmış şekilde güvenilmez ve intikam duygusuyla hareket eden bir yalancının iddiaları tamamen saçma ve bütünüyle gerçek dışıdır.'' ifadelerine yer verildi.

Bill Gates'in eski eşi Melinda, Epstein konusunda ilk kez konuştu: Evliliğimin zor, acı verici dönemleri

BILL GATES ALDATMIŞTI

ABD medyasında daha önce yer alan haberlere göre Melinda French Gates, öncesinde eşinin Epstein ile olan temaslarından rahatsızlık duyuyordu. Boşanmanın ardından Bill Gates, 2019 yılında Microsoft’ta çalışan bir kişiyle ilişki yaşadığını kabul etmişti.

