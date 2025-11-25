Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Sadece 13 santimlik, çıplak bu ayak çizimi 2 milyon dolara satılabilir!

New York müzayede evinde yakın zamanda bir rekor kırılabilir. Bir ayak çizimi için 2 milyon dolarlık satış gerçekleşebilir. Bir adamın sağ ayağının yaklaşık 13 santimetrelik tebeşir taslağı Sistine Şapeli'ndeki tavanla ilişkilendirilince işler değişti.

Sadece 13 santimlik, çıplak bu ayak çizimi 2 milyon dolara satılabilir!
Berrak Arıcan Baş
25.11.2025
25.11.2025
Şimdilerde Kuzey Kaliforniya'da ismi açıklanmayan bir satıcıda bulunan kırmızı tebeşirle çizilmiş, yaklaşık 13 santimetrelik bir ayak çizimi yakın zamanda rekor bir fiyata satılabilir. Çıplak ayak çiziminin, Vatikan'daki dünyaca ünlü tavan fresklerinde Rönesans ustası Michelangelo'nun figürlerinden birine benzemesiyle işler değişti.

Sadece 13 santimlik, çıplak bu ayak çizimi 2 milyon dolara satılabilir!

EN PAHALI AYAK ÇİZİMİ OLABİLİR

Şubat ayında açık artırmaya çıkarıldığında şimdiye kadar satılan en pahalı ayak çizimi olması bekleniyor. Christie's müzayede evinin açıklamasına göre, Sistine Şapeli için kayıtlı hiçbir çalışma şimdiye kadar açık artırmaya sunulmadı.

Eski Usta Çizimler Bölümü'nde uzman olan Giada Damen, ''Bu çizimin önünde durduğunuzda Michelangelo'nun olağanüstü gücünün tüm gücünü kavrayabilirsiniz; ayağın şeklini oluştururken kullandığı fiziksel enerjiyi, kırmızı tebeşiri kağıda kuvvetlice bastırırken neredeyse hissedebiliyoruz." dedi.

1511 tarihli olduğu düşünülen çizimin, Sistine Şapeli'nin tavanının doğu ucunda bulunan Libya Sibyl olarak bilinen rahibe figürü için yapıldığı düşünülüyor.

Sadece 13 santimlik, çıplak bu ayak çizimi 2 milyon dolara satılabilir!

BÜYÜKANNEDEN MİRAS KALDI

New York Post'un haberine göre, çizimi 2002 yılında büyükannesinden miras aldığını söyleyen satıcı, çizimin resmini Damen'e gönderdi. Sahibi, çizimin en azından 1700'lü yılların sonlarından beri ailesinde olduğunu söyledi. Güvenlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen adam, eski ustaların çizimleri ve baskılarının ünlü koleksiyoncusu, 18. yüzyıl İsviçreli diplomat Armand Francois Louis de Mestral de Saint-Saphorin'in doğrudan soyundan geliyor.

