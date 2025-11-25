Avcılar'da cadde trafiğe kapandı! Tır üst geçide çarptı

Avcılar'da iş makinelerini taşıyan tır, üst geçide çarptı. Üst geçitte büyük hasar oluşan kazada tır içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde meydana gelen kazada olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.