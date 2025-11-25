Menü Kapat
İstanbul'da hayrete düşüren operasyon! Fil dişi, vaşak kafası, timsah pençesi: Kimini tespih, kimini yüzük yapmışlar

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda yasa dışı yaban hayatı ürünü ele geçirdi. Fil dişi, caretta caretta kabuğu, timsah derisi, karaca trofesi gibi çok sayıda yasa dışı yaban hayatı ürününe el konulduğu belirtildi.

İstanbul'da hayrete düşüren operasyon! Fil dişi, vaşak kafası, timsah pençesi: Kimini tespih, kimini yüzük yapmışlar
KAYNAK:
AA
AA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 12:54

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirdiği denetimde çok sayıda yasa dışı yaban hayatı ürünü ele geçirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir ihbar üzerine Maltepe ilçesindeki adrese savcılığın talimatı neticesinde kolluk kuvvetleriyle denetim gerçekleştirildiği bildirilerek, fil dişi, caretta caretta kabuğu, timsah derisi, karaca trofesi gibi çok sayıda yasa dışı yaban hayatı ürününe el konulduğu belirtildi.

FİL DİŞİ, VAŞAK KAFASI, BUFALO BOYNUZU

Söz konusu denetimde el konulan ürünler şöyle sıralandı:

"106 adet fil dişi tespih, 101 adet fil dişi tespih parçası, 180 adet kurt dişi, 10 adet halka şeklinde içi boş fil dişi, 8 adet yumurta şeklinde fil dişi, 13 adet caretta caretta kabuğundan yapılmış tespih, 8 adet aslan tırnağı, 1250 gram fil dişi parçaları, 52 adet dekoratif fil dişi obje, 1 adet geyik boynuzundan tespih ve yüzük, 1 adet timsah derisinden ve timsah dişlerinden oluşan şapka, 1 adet balina dişinden tespih, 8 adet karaca trofesi, 1 adet ceylan postu, 1 adet gelincik postu, 1 adet timsah kafası, 1 adet vaşak kafası, 1 adet engerek yılanı tahniti, 3 adet kunduz trofesi ve çene takımı, 10 adet timsah pençesi, 10 adet timsah dişi, 2 adet bufalo boynuzu, 33 adet bufalo boynuzundan yapılmış tespih."

Paylaşımda, iş yeri sahibine yönelik idari para cezası uygulandığına işaret edilerek, "El konulan ürünlerden yerli türlerimize ait olanlar için ise tazminat cezası uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu şahıs hakkında adli işlem başlatılacaktır. Yaban hayatını hedef alan hiçbir yasa dışı faaliyete geçit vermiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

