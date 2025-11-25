Görüntüler 'pes' dedirtti! Benzini biten motoru kurtarma girişimi kameralara yansıdı!

Ankara Niğde otoyolunda trafikte seyreden motosikletin benzini bitmesi üzerine yoldan geçen bir kamyon şoförü yardımcı olmak istedi. Tehlikeli kurtarma girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir motosikletin kamyona iple bağlanarak çekildiğini tespit eden Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine şüpheli şahısların yakalanması için başlatılan çalışmada, yakalanan şahıslara 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılırken, şahıslara ayrıca idari para cezası uygulandı. Yaşananlar ise otoyol güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.