14°
Gereği Yapıldı uygulaması nereden indirilir? İhbarlar için mobil uygulama geliyor

Gereği Yapıldı uygulaması çıkıyor! İçişleri Bakanlığı, vatandaşların doğrudan suç bildiriminde bulunabileceği “Gereği Yapıldı” isimli bir mobil uygulama üzerinde çalışıyor. Uygulama, asayiş ve trafik olmak üzere iki ayrı bölümden oluşacak. Vatandaşlar, gördükleri suç veya kural ihlallerini fotoğraf ve video yoluyla doğrudan İçişleri Bakanlığı’na iletebilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın yeni çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada “Gereği Yapıldı” isimli bir uygulama geliştirdiklerini duyurdu. Uygulamanın vatandaşlara suç bildirimlerini doğrudan yapma imkanı tanıyacağı bildirildi.

"GEREĞİ YAPILDI" UYGULAMASI

tarafından geliştirilen “Gereği Yapıldı” mobil uygulaması, vatandaşların asayiş ve trafik alanında gördükleri suç veya kural ihlallerini doğrudan bakanlığa bildirebilmesine imkan tanıyacak. Bakan Ali Yerlikaya, uygulamanın temel amacının suçun cezasız kalmadığını topluma göstermek olduğunu belirtti. Yerlikaya, “Vatandaşlarımız sosyal medya aracılığıyla bir talep veya paylaşıyor, biz de gereğini yapıyoruz. Şimdi bunu daha sistematik hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Uygulama, devletin kolluk birimleriyle vatandaş arasında doğrudan bir iletişim hattı kurulmasını sağlayacak. Bakanlık, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek gerekli yasal işlemleri yapacak. Uygulama, suçun işlendiği anın görsel veya video delilleriyle birlikte bakanlığa iletilmesine imkân tanıyacak. Bu sayede vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüler doğrudan resmi kanallara aktarılacak.

GEREĞİ YAPILDI UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİR?

“Gereği Yapıldı” uygulamasının mobil cihazlara indirilebilir olması planlanıyor. Vatandaşlar, uygulamayı akıllı telefonlarına indirerek kullanabilecek. İhbar yapılması için herhangi bir özel işlem gerekmeyecek ve kullanıcılar kimlik bilgilerini paylaşmadan doğrudan bildirimde bulunabilecek.

Uygulamanın resmi olarak yayınlandığında Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmesi öngörülüyor. Böylece vatandaşlar yalnızca birkaç adımda bakanlığa ulaşabilecek. Bakanlık, uygulama üzerinden yapılan ihbarlarda gizlilik esasının korunacağını ve gereksiz ihbarların önüne geçileceğini vurguladı.

GEREĞİ YAPILDI UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uygulamada iki ana bölüm bulunacak: asayiş ve trafik. Vatandaşlar, karşılaştıkları olaya uygun bölümü seçerek fotoğraf veya video yükleyecek. Gönderilen görüntüler, doğrudan İçişleri Bakanlığı’na ulaşacak. Bakanlık, ihbarı değerlendirerek olayla ilgili yasal süreci başlatacak.

Özellikle trafikte drift atanlar, tehlikeli şerit ihlalleri yapanlar, şoför kavgaları ya da usulsüz çakarlı araç kullananlar gibi durumlar bu uygulama üzerinden bildirilebilecek.

GEREĞİ YAPILDI UYGULAMASI NEDİR?

“Gereği Yapıldı” uygulaması, vatandaşların kamu düzenini tehdit eden olayları veya trafik ihlallerini doğrudan İçişleri Bakanlığı’na bildirmesine imkan tanıyan bir mobil platformdur. Bu sistem, sosyal medya üzerinden yapılan ihbarların resmi bir kanala taşınmasını sağlayacak.

Uygulama, vatandaşların devletle daha hızlı iletişim kurmasını amaçlayan dijital bir çözüm olarak geliştiriliyor. Vatandaş, yalnızca birkaç adımda fotoğraf veya video göndererek kolluk güçlerinin harekete geçmesini sağlayabilecek.

ETİKETLER
#Otomobil
#trafik güvenliği
#güvenlik
#ihbar
#içişleri bakanlığı
#mobil
#Gereği Yapıldı Uygulaması
#Suç Bildirimi
#Vatandaş İhbarı
#Aktüel
