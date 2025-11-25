Fenerbahçe - Ferençvaroş maçının hakemi belli oldu! İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.

MAÇIN ORTA VE VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Söz konusu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu’nda Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos’un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR’da ise Daniel Trujillo Suarez oturacak.