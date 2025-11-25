Trafikte tehlikeli anlar kamerada! 7 farklı maddeden 61 bin TL ceza uygulandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, kent merkezinde 'dur' ihtarına uymayan ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde seyir eden motosiklet sürücüsünü takibe aldı. Yapılan takip sonucu kimliği belirlenen sürücü E.A. yakalandı. E.A’ya sürücü belgesiz araç kullanmak, tescilsiz araçla trafiğe çıkmak, kırmızı ışık ihlali, trafik ekiplerinin uyarılarına uymamak, aşırı hız yapmak ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit ihlali başta olmak üzere 7 farklı maddeden 61 bin 215 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü E.A. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.