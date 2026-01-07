Nakit parayla kuyumcudan altın almak yasaklandı mı? Yeni düzenleme için açıklama

Kuyumcuda altın alımı düzenlemesi ve ayrıntıları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda, sahte altın üretimiyle mücadele etmek ve altın ticaretindeki para akışını tamamen kontrol altına almak amacıyla hazırlanan yeni yasal mevzuata göre kuyumcudan nakit parayla altın alma dönemi sona eriyor.

KMTS kapsamında işlenmemiş altınların sistem üzerinden izlenmesi sağlanarak, 1 gramdan 10 grama kadar (10 gram dahil) altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası ambalajın üzerine lazerle işlenecek.

Buna karşılık, bilezik, yüzük ve kolye gibi işlenmiş altınlar ile 22 ayar, 18 ayar gibi farklı ayarlardaki altınlar KMTS kapsamı dışında bırakılacak.

NAKİT PARAYLA ALTIN ALMAK YASAKLANDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kıymetli Maden Ticaret Sistemi'nin (KMTS) uygulanışına ilişkin açıklama yaptı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla 30 bin liraya kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki ödemelerin banka veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması zorunluluğu devam edecek.

Bu çerçevede, kıymetli madenler için yapılan alışverişlerde güncel piyasa fiyatları dikkate alındığında vatandaşlar yaklaşık 5 grama kadar kıymetli madeni nakit olarak edinebilirken, bu sınırı aşan tutarlardaki işlemler ise tevsik zorunluluğu kapsamında bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

2026 yılı Nisan ayından itibaren kuyumcularda nakit para ile altın alışverişi yapmak yasaklanacak.