Batman 3 bin 810 konut TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanır?

Batman TOKİ kura sonuçları merak konusu oldu.

Batman'da ikamet eden ve TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar için hak sahipleri belirlendi.

TOKİ Batman kura çekiliş töreni bugün saat 14.30'da Batman Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TOKİ kura çekimi YouTube üzerinden canlı yayınla takip edildi.

BATMAN TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden erişmek mümkün.

Batman TOKİ kura sonuçları da kura çekilişinin sona ermesinin ardından T.C. kimlik numarası ile görüntüleniyor.

TOKİ kura çekimi programı ise şöyle devam edecek: