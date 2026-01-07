Doğukan Güngör, Alya Şahinler ve Ceyda Ersoy'un aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanması istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme. Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 26 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 25 şüpheliden 19'u için tutuklama talep edilirken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARALARINDA KIZILCIK ŞERBETİ DOĞUKAN GÜNGÖR DE VAR

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda, aralarında oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya figürü Burak Altındağ ve kamuoyunda tanınan Ceyda Ersoy’un da bulunduğu 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında aranan bir kişinin ise halihazırda başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Gözaltına alınan isimlere yönelik hazırlanan dosyada ağır suçlamalar yer alıyor. Şüphelilere "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" ile "yer temini sağlamak" suçlamaları yöneltiliyor. Firari durumda olan Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’yi yakalamaya yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Pazartesi gününden bu yana emniyette tutulan ve dün Adli Tıp Kurumu’nda gerekli tetkikleri yapılan 25 şüpheli, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık sorguları tamamlanan isimlerden Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy ve Muzaffer Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL VE SERBEST BIRAKILANLAR

Yargılama süreci devam ederken, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Daha önceden yurt dışı çıkış yasağı bulunan 4 kişi ise savcılık sorgularının ardından herhangi bir ilave tedbir kararı alınmaksızın serbest bırakıldı.