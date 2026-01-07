Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
13°
Gündem
Editor
 Nalan Güler Güven

Doğukan Güngör, Alya Şahinler ve Ceyda Ersoy'un aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanması istendi

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, 19 kişi hakkında tutuklama talep ederken 4 kişi serbest kaldı.

Doğukan Güngör, Alya Şahinler ve Ceyda Ersoy'un aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanması istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme. Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 26 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 25 şüpheliden 19'u için tutuklama talep edilirken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARALARINDA KIZILCIK ŞERBETİ DOĞUKAN GÜNGÖR DE VAR

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda, aralarında oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya figürü Burak Altındağ ve kamuoyunda tanınan Ceyda Ersoy’un da bulunduğu 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında aranan bir kişinin ise halihazırda başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.

Doğukan Güngör, Alya Şahinler ve Ceyda Ersoy'un aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanması istendi

ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Gözaltına alınan isimlere yönelik hazırlanan dosyada ağır suçlamalar yer alıyor. Şüphelilere "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" ile "yer temini sağlamak" suçlamaları yöneltiliyor. Firari durumda olan Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’yi yakalamaya yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Doğukan Güngör, Alya Şahinler ve Ceyda Ersoy'un aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanması istendi

ÜNLÜ İSİMLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Pazartesi gününden bu yana emniyette tutulan ve dün Adli Tıp Kurumu’nda gerekli tetkikleri yapılan 25 şüpheli, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık sorguları tamamlanan isimlerden Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy ve Muzaffer Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Doğukan Güngör, Alya Şahinler ve Ceyda Ersoy'un aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanması istendi

ADLİ KONTROL VE SERBEST BIRAKILANLAR

Yargılama süreci devam ederken, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Daha önceden yurt dışı çıkış yasağı bulunan 4 kişi ise savcılık sorgularının ardından herhangi bir ilave tedbir kararı alınmaksızın serbest bırakıldı.

