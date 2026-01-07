Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2026 EKPSS başvurusu ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek olan EKPSS sınavı için heyecan dorukta.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan adaylar ilk olarak başvuru tarihini ardından ise sınav tarihini öğrenmeyi istiyor.

EKPSS BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2026-EKPSS başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak, 24 Şubat 2026 tarihinde başvurular tamamlanacak.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde duyurulacak.