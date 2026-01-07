ABB'nin konser davasında ikinci gün

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı duruşmaya sanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi. Savunma için söz verilen eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili tutuklu sanık Haluk Erdemir, memurluğa başladığından beri aynı şekilde çalıştığını, görev değişikliğine kadar konserlere ilişkin hiçbir işle alakasının olmadığını söyledi.

"İMZAMIN BULUNDUĞU 8 KONSER BULUNUYOR"

Eski Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt'un emekli olmasıyla aynı gün başkanlık görevinin kendisine verildiğini ifade eden Erdemir, şu beyanda bulundu:

"Dosyadan da anlaşılacağı üzere konser ve hizmet alanında 10 Haziran 2024'ten önce imza ve sorumluluğum bulunmuyordu. Dosyada bahsi geçen 32 konserden benim imzamın bulunduğu 8 konser var. Bu yüzden karşınızdayım. Bu konserler Hacı Bey emekli olmadan önce planlanmış projelerdi. Göreve geldiğimde ön çalışmaları yapılmıştı. Geçmişte de bu projeler benzer şekilde yürütülmüş, denetimlerden geçmiş. Bu yüzden dosyaları doğru yapıldığına inanarak ve güvenerek imzaladım."

Göreve geldiği zamanın yaz dönemine denk geldiğini ve Bozkurt'tan tecrübesi sebebiyle yardım aldığını aktaran Erdemir, "Hacı Ali Bey ile odalarımız karşılıklıydı. Şirket görüşmelerinde pazarlık durumunda şahit olmam için beni de odasına çağırırdı. Çok özenliydi. Kendisinin menfaat sağladığına ya da bazı şirketlere ayrıcalık sağladığına dair ne bilgim ne tanıklığım var." dedi.

"KAMU ZARARI OLMADIĞINA DAİR TESPİTİN YAPILACAĞINA İNANIYORUM"

Haluk Erdemir, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının amacının halka hizmet olduğunu, ortada bir suç yokken suçluymuş gibi kamuoyuna lanse edildiklerini öne sürerek, "Dosya alanında uzman bilirkişiler tarafından yeniden incelendiğinde kamu zararı olmadığına dair tespitin yapılacağına inanıyorum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Ben kimseye menfaat sağlamadım. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili tutuklu sanık Hüseyin Zehir ise daire başkanı yıllık izindeyken yerine vekaleten baktığını, bu dönemde imza attığı 4 konser sebebiyle tutuklu olduğunu söyleyerek, imzaların konser hizmet alım bedelini belirleyecek veya hangi şirketlere verileceğine dair önem ve onay taşımadığını savundu.

"TEK SUÇUM İŞİMİ İYİ YAPMAK"

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi tutuklu sanık Onur Evren, tutuklu olduğu süre boyunca ne suç işlediğini düşündüğünü, bulabildiği tek cevabın ise "işini iyi yapmak" olduğunu ifade etti. Evren, 48 yıldır Ankara'da aynı sektörde hizmet veren bir şirket olduklarını, yaptıkları işin yüksek kaliteli olduğunu ve bu sayede tercih edildiklerini anlattı. Evren, iddianamede iki şirketinin olmasına değinildiğini ve bunu açıklamak istediğini dile getirdi.

Evren, 2022'nin sonunda rutin vergi incelemelerinde yaşanan yanlış anlaşılmalar sonucu şirketinin işlem yapamaz hale geldiğini belirterek, "Universe şirketini işlerimizi devam ettirebilmek amacıyla tavsiye üzerine kurduk. Universe şirketi eşimin üzerinedir. Kendisi ev hanımı. Yetkilendirmeyle iş yürütüldü. Zaten itirazlarımız sonucu 10 ay sonra şirketimiz yeniden açıldı. Hakkımızı aldıktan sonra Evren Teknik Grup olarak işlerimize devam ediyoruz." beyanında bulundu.

İddianamede adı geçen Osman C.T. ile aralarındaki iletişiminin sorulması üzerine Evren, Osman C.T'nin kendi organizasyon şirketi olduğunu, düğün gibi kendi şirketinin bakmadığı küçük işleri ona yönlendirdiğini anlatarak, şunları öne sürdü:

"İddianamede aleyhimize ifade veren Osman C.T, belediye çalışanı olduğundan şirketini bir arkadaşıyla yürütüyordu. Şirketin bir adı yoktu. Hatta bazı durumlarda belediyenin malzemelerini de kullanırdı. Osman C.T. ve Fulya K., Hacı Ali Bozkurt'u hedeflerine koydular. Çünkü onların istediklerini yapmıyordu. Ayrıca aleyhe ifadelerinde kesin konuşmuşlar, fakat konser pazarlıklarının yapıldığı görüşmelerde hiçbir zaman bulunmadı onlar."

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Diğer tutuksuz sanıklar Yalınayak Gıda Organizasyon şirket ortağı Levent Erdoğan ve Universe Prodüksiyon organizasyon şirketi sahibi Sıla Evren de olaydan haberdar olmadıklarını ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Beyanların ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.