ABB'ye konser soruşturmasında yeni gelişme! İddianame hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılığın, 5'i tutuklu 14 şüpheli hakkında "zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame Ankara 34. Ağır Ceza ahkemesi Başkanlığı'nca kabul edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

ABB'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin çeşitli haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan "harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiası" ile ilgili paylaşımların ihbar kabul edilerek, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürülen iddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali B, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk E, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Z. ve Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal A. ile şirket sahipleri Onur E, Selahattin Ç, Kaan A. ve Sıla E. hakkında, "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Ç, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş B, şirket sahipleri Arda A, Eren D, Levent E. ve Üstün A. hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TEK FİRMADAN DOĞRUDAN TEMİN MEVZUATA AYKIRI

İddianamede, konser ve sahne kurulumu hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesine dayanılarak tek bir firmadan doğrudan temin edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu hizmetlerin tekel niteliği taşımadığı ve piyasada çok sayıda organizasyon firması ile prodüksiyon şirketinin bulunduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen işlemlerin, Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenen "rekabet, saydamlık, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması" ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilerek, yapılan alımların Kamu İhale mevzuatının özüne ve ruhuna uygun olmadığı vurgulandı.

İddianamede, ABB çalışanlarıyla ihaleleri alan firma yetkilileri hakkında yeterli şüphe ve delil bulunduğu gerekçesiyle 23 Eylül 2025 tarihinde yakalama ve gözaltı talimatı verildiği bilgisi hatırlatılarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarına göre şüphelilerin birbirleriyle irtibatlı oldukları, Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda yapılan aramalarda ele geçirilen cep telefonlarında konserlere ilişkin WhatsApp yazışmalarının tespit edildiği bildirildi.

TOPLAM 154 MİLYON 453 BİN 221 LİRA MENFAAT SAĞLANDI

İddianamede, Hacı Ali B'nin 2020-2024 tarihlerinde ABB Sosyal İşler Daire Başkanlığının harcama yetkilisi olduğu, şüphelinin 2020 yılında göreve gelmesinden sonra konser sayısında hızlı bir artış yaşandığı ve şüphelinin soruşturmaya konu 32 konser hizmet alımını mevzuata aykırı olarak yaptığı öne sürüldü.

Hacı Ali B'nin, soruşturmaya konu 32 konser hizmet alımının 31'ini, şüpheliler Selahattin Ç. ve Onur E'ye ait dört firmaya verdiği, bu firmalara "doğrudan temin" yöntemi adı altında toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında menfaat sağlandığı aktarılan iddianamede, tutuklu bulunan ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali B'nin ifadesine de yer verildi.