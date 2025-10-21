Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

ABB'ye konser soruşturmasında yeni gelişme! İddianame hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 14 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABB'ye konser soruşturmasında yeni gelişme! İddianame hazır
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 17:00

Büyükşehir Belediyesi'nin () 2021-2024 dönemindeki harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılığın, 5'i tutuklu 14 şüpheli hakkında "zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame Ankara 34. Ağır Ceza ahkemesi Başkanlığı'nca kabul edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

ABB'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin çeşitli haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan "harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiası" ile ilgili paylaşımların ihbar kabul edilerek, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABB'ye konser soruşturmasında yeni gelişme! İddianame hazır

ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürülen iddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali B, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk E, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Z. ve Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal A. ile şirket sahipleri Onur E, Selahattin Ç, Kaan A. ve Sıla E. hakkında, "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

ABB'ye konser soruşturmasında yeni gelişme! İddianame hazır

ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Ç, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş B, şirket sahipleri Arda A, Eren D, Levent E. ve Üstün A. hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TEK FİRMADAN DOĞRUDAN TEMİN MEVZUATA AYKIRI

İddianamede, konser ve sahne kurulumu hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesine dayanılarak tek bir firmadan doğrudan temin edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu hizmetlerin tekel niteliği taşımadığı ve piyasada çok sayıda organizasyon firması ile prodüksiyon şirketinin bulunduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen işlemlerin, Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenen "rekabet, saydamlık, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması" ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilerek, yapılan alımların Kamu İhale mevzuatının özüne ve ruhuna uygun olmadığı vurgulandı.

İddianamede, ABB çalışanlarıyla ihaleleri alan firma yetkilileri hakkında yeterli şüphe ve delil bulunduğu gerekçesiyle 23 Eylül 2025 tarihinde yakalama ve gözaltı talimatı verildiği bilgisi hatırlatılarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarına göre şüphelilerin birbirleriyle irtibatlı oldukları, Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda yapılan aramalarda ele geçirilen cep telefonlarında konserlere ilişkin WhatsApp yazışmalarının tespit edildiği bildirildi.

ABB'ye konser soruşturmasında yeni gelişme! İddianame hazır

TOPLAM 154 MİLYON 453 BİN 221 LİRA MENFAAT SAĞLANDI

İddianamede, Hacı Ali B'nin 2020-2024 tarihlerinde ABB Sosyal İşler Daire Başkanlığının harcama yetkilisi olduğu, şüphelinin 2020 yılında göreve gelmesinden sonra konser sayısında hızlı bir artış yaşandığı ve şüphelinin soruşturmaya konu 32 konser hizmet alımını mevzuata aykırı olarak yaptığı öne sürüldü.

Hacı Ali B'nin, soruşturmaya konu 32 konser hizmet alımının 31'ini, şüpheliler Selahattin Ç. ve Onur E'ye ait dört firmaya verdiği, bu firmalara "doğrudan temin" yöntemi adı altında toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında menfaat sağlandığı aktarılan iddianamede, tutuklu bulunan ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali B'nin ifadesine de yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan soruşturma talebi ile ilgili ilk açıklama! 'İfade vermeye hazırım'
ABB'deki konser yolsuzluğunda Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi! İçişleri Bakanlığı'na başvuruldu
ETİKETLER
#konser
#suç
#abb
#Zimmet Suçu
#Ankara
#Kamu Zararına
#Ihaleler
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.