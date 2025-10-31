Menü Kapat
18°
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

ABB'nin konser soruşturmasında dava tarihi belli oldu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yıllarındaki konser harcamalarına yönelik 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanacağı davanın tarihi belli oldu.

ABB'nin konser soruşturmasında dava tarihi belli oldu!
AA
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 15:22
|
31.10.2025
31.10.2025
saat ikonu 15:22

'deki konser harcamalarıyla ilgili sanıklar hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin tensip zaptını hazırladı. Buna göre mahkeme, davanın 6 Ocak'ta görülmesini kararlaştırdı.

ABB'nin konser soruşturmasında dava tarihi belli oldu!

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu belirlenmişti. Soruşturmada 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

ABB'nin konser soruşturmasında dava tarihi belli oldu!

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi 21 Ekim'de kabul etmişti.

