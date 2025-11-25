Menü Kapat
Hava Durumu
15°
 Nalan Güler Güven

İstanbul'da POS cihazı tefeciliği yapan örgüt çökertildi!

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık etmekle suçlanan ve POS cihazlarını amacı dışında kullanarak tefecilik yaptıkları iddia edilen 28 şüphelinin 26’sı başlatılan operasyonla yakalandı. İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda iki şüphelinin yurtdışında olduğu öğrenilirken, şebekeye ait 16 araç, 13 mesken ve 22 taşınmaz malvarlığına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayanarak; yasa dışı bahis ve faaliyetlerine aracılık, POS tefeciliği dolandırıcılığı yapan bir tespit etti.

İstanbul'da POS cihazı tefeciliği yapan örgüt çökertildi!

EŞ ZAMANLI BASKLINLARDA 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah çok sayıda adrese zincirleme operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 26 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan araştırmalarda 16 araç, 13 mesken ve 22 taşınmaz malvarlığına el konulduğu aktarıldı.

İstanbul'da POS cihazı tefeciliği yapan örgüt çökertildi!

2 ŞÜPHELİ FİRARİ

Çıkar amaçlı suç ağına ait olduğu tespit edilen, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık ettikleri, POS cihazlarının amacı dışında kullanılarak tefecilik ve gibi suçları işledikleri belirlenen bir elektronik para şirketinin elde edilen gelirlerin internet tabanlı bir uygulama üzerinden aklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 26 zanlı sorgulanmak üzere İstanbul Mali Şubeye götürülürken, yurtdışında olduğu anlaşılan 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

İstanbul'da POS cihazı tefeciliği yapan örgüt çökertildi!
