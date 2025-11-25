Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Union SG kadro değeri, puan durumu! Galatasaray Union SG kadro karşılaştırması

Galatasaray bugün (25 Kasım 2025 Salı) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Galatasaray, Union Saint Gilloise kadro değeri, puan durumları gündem oldu.

Union SG kadro değeri, puan durumu! Galatasaray Union SG kadro karşılaştırması
25.11.2025
'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında , RAMS Park'ta Union SG ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Galatasaray karşılaşmadan 3 puan alarak Devler Ligi'nde ilk 8 ihtimalini artırmak istiyor.

Taraftarlar tarafından ise Galatasaray, Union SG kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

Union SG kadro değeri, puan durumu! Galatasaray Union SG kadro karşılaştırması

UNİON SG KADRO DEĞERİ

Union SG'nin Transfermarkt'ın verilerine göre 90.60 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Belçika ekibinin kadrosundaki en değerli oyuncunun ise 13 milyon Euro ile santrafor pozisyonunda olan Promise David olduğu belirtiliyor.

Promise David'den sonra ise 10 milyon piyasa değeri ile Annan Khalaili ve 7.5 milyon Euro piyasa değeri ile Kevin Mac Allister geliyor.

Union SG'nin en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:

  1. Promise David - 13 milyon Euro
  2. Annan Khalaili - 10 milyon Euro
  3. Kevin Mac Allister - 7.5 milyon Euro
  4. Ousseynou Niang - 6 milyon Euro
  5. Adem Zorgane - 6 milyon Euro
  6. Fedde Leysen - 6 milyon Euro
  7. Kjell Scherpen - 5 milyon Euro
  8. Raul Florucz - 4 milyon Euro
  9. Anouar Ait El Hadj - 4 milyon Euro
  10. Mohammed Fuseini - 3.5 milyon Euro
Union SG kadro değeri, puan durumu! Galatasaray Union SG kadro karşılaştırması

GALATASARAY KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın ise güncel kadro değerinin 305.20 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu 75 milyon Euro ile olurken, 2. sırada ise 28 milyon Euro ile Wilfried Singo yer alıyor.

Singo'nun ardından ise 25 milyon Euro piyasa değeri ile Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz geliyor.

Union SG kadro değeri, puan durumu! Galatasaray Union SG kadro karşılaştırması

GALATASARAY - UNİON SG PUAN DURUMU

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bu sezon oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar güncel olarak 9. sırada yer alıyor.

Belçika ekibi Union SG ise bu sezon oynadığı 4 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet alabildi. Diğer 3 karşılaşmadan da mağlubiyet ile ayrılan Union SG, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanla 28. sırada yer alıyor.

#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#victor osimhen
#Union Sg
#Futbol Kadro Değeri
#Promise David
#Aktüel
