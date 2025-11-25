Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Sıfır araç aldı, sadece 20 gün kullanabildi! Servisten çıkamıyor

Elazığ’dan engelli raporuyla sıfır araç satın alan Bingöl’de yaşayan Cihat Tuğ, motor arızası sebebiyle büyük mağduriyet yaşadığını belirtti. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 12:27

Bingöl'de ikamet eden Cihat Tuğ, babasının sağlık sorunları nedeniyle Elazığ'dan engelli raporuyla satın aldığı sıfır kilometre aracının 20 gün içinde motor arızası vermesi üzerine büyük yaşadığını belirtti.

Sıfır araç aldı, sadece 20 gün kullanabildi! Servisten çıkamıyor

Haziran ayı başlarında teslim aldığı aracı, motor bölümünden gelen sesler nedeniyle 27 Haziran'da çekiciyle servise götüren Tuğ, burada aracın kartelinin açılarak inceleneceğinin söylendiğini ifade etti. Ancak Tuğ'un sıfır kilometre araç için talep ettiği değişimin firma tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Yaklaşık 5 aydır serviste beklediğini ileri sürdüğü aracını kullanamadığını ifade eden Cihat Tuğ, bu süreçte hiçbir çözüm sunulmadığını savunarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Sıfır araç aldı, sadece 20 gün kullanabildi! Servisten çıkamıyor

"BABAMIN HASTALIĞINDAN DOLAYI ARACI ALDIK"

Engelli raporuyla, ailesinin tüm birikimiyle aldığı aracı yalnızca 20 gün kullanabildiğini vurgulayan Tuğ, "Aracımı engelli aracı olarak aldım. 3 Haziran'da aracı aldık. 27 Haziran'da aracı çekiciyle servise getirip, bıraktım. Motor kısmından ses geliyordu. Onlar da bir hafta sonra bana dönüş sağladılar. Karteli açıp motora bakacağız, dediler. Ben de yenisiyle değişim talep ettim. Bu aracı da engelli raporuyla aldık ve tamamen bütün birikimimizi bu araca verdik. Babamın hastalığından dolayı hastaneye, gidip gelmek için aracı aldık" dedi.

Sıfır araç aldı, sadece 20 gün kullanabildi! Servisten çıkamıyor

"ARACA TEŞHİS KOYULAMADI"

Mağdur olduğunu belirten Tuğ, "Tamamen sıkıntılı bir araç çıktı bizim için. Sesimizi yetkilere duyurmak istiyoruz. 27 Haziran'da getirdik, teşhis koyulmadı. Sadece bize karteli açıp motora bakacağız denildi. Biz de müsaade etmedik. Şu an mahkememiz devam ediyor. İlk mahkememiz de 9 Aralık tarihinde olacak. Yaklaşık 5 aydır aracımız burada, araçsızız. Araca sadece 20 gün bindim. 3 Haziran'da aldık, 27 Haziran'da da aracı getirip teslim ettim ve çekiciyle getirdim. Mağduruz, değişim istiyoruz. Onlar da herhangi bir değişim için bize onay vermediler. Aracı bunu değiştirmek istedik. Aracın değişmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sıfır araç aldı, sadece 20 gün kullanabildi! Servisten çıkamıyor
ETİKETLER
#tüketici hakları
#Mağduriyet
#Araba Arızası
#Engelli Araç
#Sıfır Kilometer Araç
#Yaşam
