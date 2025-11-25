Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
15°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Helikopterler dağcılar için havalandı: 2'sinin cansız bedeni bulundu

Yeni Zelanda'da Aoraki/Cook Dağı'na tırmanan 4 dağcının yardıma ihtiyacı olduğu öğrenildi. Dağcılar için helikopterler havalandı fakat 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı.

Helikopterler dağcılar için havalandı: 2'sinin cansız bedeni bulundu
AA
25.11.2025
25.11.2025
12:24

'da Aoraki/Cook Dağı'nın batı tarafında 4 dağcının yardıma ihtiyacı olduğunun öğrenildiğini söyledi. Vicki Walker, bunun üzerine kurtarma ekiplerinin bulunduğu 2 helikopterin farklı bölgelerden hareket ettiğini dile getirdi.

Walker, çalışmaları sonucunda, gece saatlerinde dağcılardan ikisinin kurtarıldığını belirtti.

Walker, çalışmaları sonucunda, gece saatlerinde dağcılardan ikisinin kurtarıldığını belirtti.

Helikopterler dağcılar için havalandı: 2'sinin cansız bedeni bulundu

2 DAĞCININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diğer iki dağcıyı bulabilmek için ise arama kurtarma ekiplerinin gece boyu çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Walker, sabah saatlerinde iki dağcının cesedine ulaşıldığını ifade etti.

Dağ Güvenliği Konseyi ile Yeni Zelanda Dağ Rehberleri Derneğinden yapılan ortak açıklamada, ölen iki dağcıdan birinin Uluslararası Dağ Rehberleri Federasyonu sertifikalı bir dağ rehberi olduğu, diğer kişinin de gözetimindeki bir dağcı olduğu belirtildi.

Dağcıların kimlikleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

İLGİLİ HABERLER
Annesinin cansız bedenini sakladı, yerine geçip devleti dolandırdı
Tabutun kapağını tıklattı, kurtuldu! Ölü sanılan büyükanne herkesi şaşkına çevirdi
ETİKETLER
#arama kurtarma
#Yeni Zelanda
#kurtarma operasyonu
#Aoraki/cook Dağı
#Dağcılık Kaza
#Dağ Rehberi
#Dünya
