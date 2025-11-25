Instagram üzerinden büyü bozma tuzağı! 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden verdikleri ilanlarla büyü bozduklarını iddia eden çete üyeleri yüzlerce vatandaşı ağına düşürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı vatandaşları mağdur eden çete için düğmeye bastı. Şüpheliler hakkında "Dini İnanç ve Duyguları İstismar Etmek ve Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tape kayıtları, Masak raporları ve kolluk araştırmalarına göre birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltına alma, arama ve el koyma kararları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğünce 5 farklı ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda suç unsuru içerdiği değerlendirilen birçok dijital materyale el konulurken soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.