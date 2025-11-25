Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Instagram üzerinden büyü bozma tuzağı! 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Instagram üzerinden büyü bozma bahanesiyle vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında birbirleriyle bağlantılı oldukları düşünülen 7 şüpheli yakalandı.

Instagram üzerinden büyü bozma tuzağı! 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı
IHA
25.11.2025
25.11.2025
Sosyal medya platformu Instagram üzerinden verdikleri ilanlarla büyü bozduklarını iddia eden üyeleri yüzlerce vatandaşı ağına düşürdü. vatandaşları mağdur eden çete için düğmeye bastı. Şüpheliler hakkında "Dini İnanç ve Duyguları İstismar Etmek ve Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle " suçlarından soruşturma başlatıldı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tape kayıtları, Masak raporları ve kolluk araştırmalarına göre birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltına alma, arama ve el koyma kararları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğünce 5 farklı ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda suç unsuru içerdiği değerlendirilen birçok dijital materyale el konulurken soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

