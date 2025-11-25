Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçını kazanan Galatasaray, 5. hafta maçlarında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Sakatlık ve cezalılar nedeniyle birçok oyuncusundan eksik sahaya çıkacak Cimbom, bu maçı kazanarak Devler Ligi'nde tarihinde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde ederek kendi rekorunu kırmak istiyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 12:06

'nin 5. haftasında temsilcimiz , ekibi 'yi ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler

MAÇIN HAKEMİ

Mücadeleyi İspanya Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler

CİMBOM'UN SON 4 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Alman temsilcisi Frankfurt'a 5-1 mağlup olarak istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler

UNİON SG'NİN SON 4 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi. Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı. Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler

JAKOBS SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Jakobs, Union SG karşısında sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında kazanması halinde tarihinde ilk defa "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında üst üste 4 galibiyet elde edecek.

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler

BELÇİKA EKİBİ, AVRUPA KUPALARINDA OYNADIĞI SON 4 MAÇIN 3'NÜ KAYBETTİ

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSV'yi 3-1 yenen Union SG, sonrasında ise Newcastle ile Inter'e 4-0, Atletico Madrid'e de 3-1 mağlup oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN FAZLA GOL YİYEN İKİNCİ TAKIMI

Union SG, şu anda organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor. Belçika ekibi, 14 gol yiyen Ajax'ın ardından Danimarka temsilcisi Kopenhag ile birlikte kalesinde gördüğü 12 golle organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı oldu.

İŞTE İLK 11'LER

İşte Galatasaray'ın Union SG maçı muhtemel 11'i...

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davınson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündöğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler

Union Saint-Gilloise'nın muhtemel 11'i...

Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Patris, van de Perre, Schoofs, Zorgane, Khalaili, David, Rodriguez.

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray'da sürpriz Lookman gelişmesi: Bonservisini açıkladılar!
#Spor
#Futbol
#Futbol
#Türkiye
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#belçika
#union saint-gilloise
#Spor
