Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Damla Kent sertifika sahipleri 26 Kasım'da hangi daireyi alacak? Sertifikayla ev sahibi olmak için kritik dönemeç!

Kasım 25, 2025 12:29
1
Damla Kent Projesi

Emlak Konut GYO'nun, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent Projesi’nde, yatırımcıların asli edim-daire seçimi haklarını 26 Kasım 2025 itibarıyla kullanmaya başlayabileceği açıklandı.
 

2
Gayrimenkul Sertifikası

Emlak Konut GYO, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent Projesi’ne ilişkin olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamada, yatırımcıların asli edim - daire seçimi haklarını 26 Kasım 2025 itibarıyla kullanmaya başlayabileceğini bildirdi. 

3
Gayrimenkul Sertifikası damla kent

Projenin halka arz edilen etaplarında ihale süreçlerinin tamamlanması ve inşaat çalışmalarının başlamasıyla birlikte, Damla Kent’te yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Bu çerçevede, Gayrimenkul Sertifikası sahiplerinin beklediği asli edim - daire seçimi süreci yatırımcıların erişimine açılıyor.

4
Damla Kent Projesi

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent Projesi’nin halka arz edilen A ve B etaplarında 2 bin 214 bağımsız bölüm yer aldığı belirtildi.

5
Gayrimenkul Sertifikas

‘DMLKT’ KODUYLA, BORSA İSTANBUL ÜZERİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Projede, gerekli Gayrimenkul Sertifikası’na sahip yatırımcılar 26 Kasım 2025 itibarıyla asli edim haklarını kullanarak tercih ettikleri daireyi seçebilecek. Gayrimenkul Sertifikası satın almak isteyen yeni yatırımcılar ise işlemlerini ‘DMLKT’ koduyla, Borsa İstanbul üzerinden aracı kuruluşları veya yatırım hesapları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.
 

6
damla kent

Projenin halka arz edilen tüm etaplarındaki ihale ve sözleşme süreçleri 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve inşaat faaliyetlerinin başladığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu gelişmeler üzerine, yatırımcıların asli edim taleplerini 2026 yılı beklenmeden gerçekleştirebilmeleri amacıyla Emlak Konut GYO tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvuru, 7 Kasım 2025 tarihli yazı ile onaylandı. Bu kapsamda yatırımcılar, 26 Kasım’dan itibaren daire seçim haklarını kullanabilecek.

7
damla kent

DAİRE SEÇME HAKKI - ASLİ EDİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Yapılan açıklamaya göre, Damla Kent Projesi’nden ev sahibi olmak isteyen yatırımcılar için daire seçme - asli edim süreci 26 Kasım 2025 itibarıyla başlıyor.
 

8
damlakent

Yeterli sayıda Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, aşağıdaki süreçleri izleyecekler:
Öncelikle damlakent.emlakkonut.com.tr ve emlakkonut.com.tr/ adresleri üzerinden projedeki daireleri inceleyip tercih ettikleri konutu belirleyecek.

9
Emlak Konut GYO

Bu aşamadan sonra yatırımcılar, sertifikalarını satın aldıkları aracı kurum ya da yatırım hesabı bulunan banka ile iletişime geçerek seçtikleri daireyi bildirecek.
Aracı kurum, yatırımcı talebini Emlak Konut GYO’ya iletecek ve süreç resmen başlamış olacak.
 

10
damla kent

Emlak Konut GYO, başvuru yapan yatırımcıyı Emlak Konut Genel Merkezi’ne davet ederek sözleşme imzalama sürecini tamamlayacak.
Böylece yatırımcılar, Gayrimenkul Sertifikası aracılığıyla biriktirdikleri tasarruflarını kısa sürede konuta dönüştürme fırsatına sahip olacak.
 

11
Damla Kent Projesi

İSTANBUL’UN YENİ YAŞAM MERKEZİ: DAMLA KENT

Açıklamaya göre, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen İstanbul’un yeni yaşam merkezi Damla Kent Projesi, Başakşehir’de 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik dev bir alanda hayata geçiriliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.