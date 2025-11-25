Damla Kent sertifika sahipleri 26 Kasım'da hangi daireyi alacak? Sertifikayla ev sahibi olmak için kritik dönemeç!

Projenin halka arz edilen tüm etaplarındaki ihale ve sözleşme süreçleri 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve inşaat faaliyetlerinin başladığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu gelişmeler üzerine, yatırımcıların asli edim taleplerini 2026 yılı beklenmeden gerçekleştirebilmeleri amacıyla Emlak Konut GYO tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvuru, 7 Kasım 2025 tarihli yazı ile onaylandı. Bu kapsamda yatırımcılar, 26 Kasım’dan itibaren daire seçim haklarını kullanabilecek.