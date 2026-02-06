Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Hazine haftaya üç ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek! İşe gün gün o takvim

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 9 Şubat Pazartesi günü, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Hazine haftaya üç ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek! İşe gün gün o takvim
, gelecek hafta iki ile bir Hazine bonosunun yeniden ihracını yapacak, bir kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 9 Şubat Pazartesi günü, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine haftaya üç ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek! İşe gün gün o takvim

Aynı gün, 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Bakanlık, 10 Şubat Salı günü ise 11 ay (329 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracına imza atacak.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

