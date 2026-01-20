Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yaşayan insan hazinesine 10 isim daha eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Bugüne kadar 90 kişiyi yaşayan insan hazinesi listesine aldık" diyen Erdoğan, "Bu yıl 10 kişiyi daha listemize ekliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE, UNESCO'YA EN ÇOK MİRAS KAYDETTİREN İKİNCİ ÜLKE KONUMUNDA"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin, coğrafyanın bir özeti, sureti, neticesidir. Camilerimizin, mescitlerimizin sanat eserleri ile süslenmesi asla tesadüf değildir. Bizler çok köklü bir birikimin varisleriyiz. Anadolu neredeyse bir açık hava müzesidir. Bir kültür ağacı, bir sanat ve medeniyet çınarı her köşeyi kuşatmaktadır. Hangi ilimize giderseniz gibin orada sanata gönül vermiş, fikirleri esere dönüşmüş üstatlarla karşılaşırsınız. Tarihin kültürün mekanın sanatsal bir kalbe nasıl tesir ettiğini anlarsınız.

Türkiye, UNESCO'ya en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Bu mirasın yaşatılması, oyuk bir ağaca dönüşmeden gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir. Gençlerimize örnek olduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar 90 kişiyi yaşayan insan hazinesi listesine aldık. Bu yıl 10 kişiyi daha listemize ekliyoruz. Kültür sanat mirasımızı koruyan, bizden sonraki nesillere ulaştırılmasını sağlayan sanatçılarımıza, kuruluşlarımıza minnetlerimi sunuyorum.

Meselelerin dış yüzünü aşıp öze, asıl manaya ulaşmak durumundayız. Sanat eğer mesafe kat etmemize yardımcı olmuyorsa bu çalışmaların bir anlamı yok demektir.

Birileri gibi işin edebiyatını yapmıyor, tribünlere oynamıyoruz. Arkeolojik kazılardan restorasyonlara, gece müzeciliğinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar kültür varlıklarımızı ihya ediyoruz. Yaşayan miras okullarımızı 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. 15 binin üzerindeki buluntuyu gün yüzüne çıkardık. Gece müzeciliğinde 600 bin ziyaretçiyi ağırladık.