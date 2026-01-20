Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Günlük cep harçlığı 1.375 TL'ye yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Işıkhan, günlük cep harçlığının artırıldığını söyledi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz.

Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik.

Günlük cep harçlığı; 1.375 TL’ye,

14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19.250 TL’ye yükseldi."

