Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Günlük cep harçlığı 1.375 TL'ye yükseltildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Işıkhan, günlük cep harçlığının artırıldığını söyledi.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:
"İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz.
Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik.