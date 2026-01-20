Bakan Fidan'dan Suriye ve Gazze açıklaması: 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

''18 OCAK MUTABAKATINI DESTEKLİYORUZ''

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek, 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Suriye'deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında bir kenara bırakıp ortak mutabakatı desteklemeyi öncelikli politika olarak tercih ediyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya gelecek.