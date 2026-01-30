Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Mehmet Şimşek yatırım tavsiyesi mi veriyor? Yapay zeka videoları sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

İnternet ortamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüntüsü üzerinden yapay zekayla yapılan ve bazı platformlar için yatırım tavsiyesi içeren videolar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Mehmet Şimşek yatırım tavsiyesi mi veriyor? Yapay zeka videoları sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 18:15

, internette dolaşıma sokulan Bakan adına kurgulanmış, içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımların amacı taşıdığını bildirdi.

Mehmet Şimşek yatırım tavsiyesi mi veriyor? Yapay zeka videoları sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

"İÇERİKLER DOLANDIRICILIK AMACI TAŞIYOR"

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşların yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmesi ricasında da bulunuldu.

https://x.com/HMBakanligi/status/2017189535915082043

