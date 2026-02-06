Beşiktaş yeni transferini açıkladı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ocak transfer döneminin bitmesine saatler kala kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AMİR MURİLLO BEŞİKTAŞ'TA

Siyah-beyazlılardan son olarak Panamalı sağ bek Amir Murillo için açıklama geldi. Yapılan açıklamada futbolcunun İstanbul'a geleceği saat belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbolcu Amir Murillo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geliyor.

Murillo'yu taşıyan uçak bugün saat 15.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."