Beşiktaş yeni transferini açıkladı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ocak transfer döneminin bitmesine saatler kala kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılardan son olarak Panamalı sağ bek Amir Murillo için açıklama geldi. Yapılan açıklamada futbolcunun İstanbul'a geleceği saat belirtildi.
"Profesyonel Futbolcu Amir Murillo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geliyor.
Murillo'yu taşıyan uçak bugün saat 15.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."