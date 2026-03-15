Facia anı kameralara yansıdı! Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobilin üstüne tır devrildi

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi kırsal Akdiken Mahallesi mevkisinde meydana gelen ve yürekleri ağza getiren kazanın yeni görüntüleri, facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Akaryakıt istasyonundan ana yola çıkmak için manevra yapan bir otomobile, o sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dev bir tır çarparak üzerine devrildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, otomobilin kontrollü şekilde yola çıkmaya çalıştığı, ancak arkadan süratle gelen tırın dengesini kaybederek tonlarca ağırlığıyla binek aracın üstüne kapandığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, tırın altında kalan otomobilde ve tır sürücüsünde şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmaması derin bir nefes aldırdı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası, trafiği tehlikeye düşüren olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.