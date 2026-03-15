Bitlis'te tırla çarpışan otomobilde can veren çift ve 6 aylık bebekleri toprağa verildi

Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen tır ile Nazmi Atsız yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nazmi Atsız ile eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybetti. F.A. (6 aylık) ve 4 yaşındaki çocukları yaralandı.

Ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 6 aylık F.A. da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, kara yoluyla Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyüne getirildi.

Cenazeler, köy mezarlığında düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

YOLA SAVRULAN BİBERON YÜREK YAKMIŞTI

6 aylık F.A.'nın biberonuyla oyuncağı ile 4 yaşındaki M.S.A'nın scooterının yola savrulduğu görüntü yürek burkmuştu.