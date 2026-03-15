Marka Yatırım Holding'e operasyon! 3 ilde eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; Marka Yatırım Holding Başkanı Mine Tozlu Biçer ve 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Marka Yatırım Holding'e operasyon! 3 ilde eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 12:03
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 12:05

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ve 4 kişi hakkında suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Mine Tozlu Biçer ile birlikte Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanıp gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına ilişkin araştırmalar devam ediyor.
Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmaya konu olay ile ilgili olarak; İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde 15.03.2026 tarihinde eş zamanlı yapıldı.

Operasyon kapsamında; şüpheliler Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle devam ediyor.

