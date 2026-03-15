3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kan donduran çifte cinayette yeni görüntü! Öldürmeden önce feci şekilde darbettiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafede çıkan ve iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin yeni görüntüler servis edildi. Cinayetten hemen önce öldürülen iki kardeşin de feci şekilde darbedildiği ortaya çıktı

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 11:12
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 11:16

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 Eylül 2024 tarihinde bir kafede meydana gelen olayda; ücretini alamayan kafenin eski çalışanı Hasan Akın (27) ile ağabeyi (30) ve işletme sahipleri arasında tartışma çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede eski çalışan Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın'ın, ücret alacakları meselesi yüzünden çıkan tartışmada işletme sahipleri tarafından silahla vurularak öldürülmelerine ilişkin davada sanıklar için cezalar belirlendi.
Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde İzmit'te bir kafede, eski çalışan Hasan Akın'ın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın'ın (30) işletme sahipleriyle yaşadığı ücret tartışması sonrası çıktı.
Çıkan kavgada Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı; Hasan Akın olay günü, Ahmet Akın ise 7 Eylül'de hayatını kaybetti.
Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden Furkan G. ve Oğuzhan S. tutuklandı.
İddianamede, sanıklar Furkan G. ve Oğuzhan S. hakkında kasten öldürme suçlarından cezalar talep edildi.
Yeni ortaya çıkan görüntülerde, tartışmanın başlangıcında Ahmet Akın'ın kül tablasını yere fırlatması üzerine Furkan G.'nin Akın'a yumruklu saldırıda bulunduğu görülüyor.
İKİ KARDEŞİ DE ÖLDÜRDÜLER

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Akın olay günü, ağabeyi Ahmet Akın ise 7 Eylül’de hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahiplerinin de bulunduğu toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11’i serbest bırakılırken, Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede yer alan raporlara göre Hasan Akın’ın vücudunda 5, ağabeyi Ahmet Akın’ın vücudunda ise 3 mermi giriş yarası tespit edildi. Olay yerinde ise 10 boş kovan bulundu.

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddianamede, sanık Furkan G. (33) hakkında Ahmet ve Hasan Akın’a yönelik “” suçundan iki kez müebbet hapis, bir kişiyi “silahla yaralama” suçundan ise 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Oğuzhan S. (31) için de Hasan Akın’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25), Fahri A. (20) ve Berkay Y. (18) hakkında ise “suç delillerini yok etme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kan donduran cinayetin hemen öncesinde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ahmet Akın'ın masadaki kül tablasını yere fırlatması üzerine, Furkan G.'nin aniden Akın'ın üzerine saldırarak kendisini yumrukladığı anlar kayıtlara yansıyor. Görüntülerin devamında, Furkan G.'nin belinde silah olduğu dikkati çekerken, şüphelinin Ahmet Akın ve Fatih'e yönelik yumruklu saldırısına devam ettiği görülüyor. Arbede sırasında şüphelilerden Oğuzhan S.'nin yerde yatan Fatih'i, ardından da koltukta bulunan Ahmet'i yumrukladığı tespit edildi.

