Kan donduran çifte cinayette yeni görüntü! Öldürmeden önce feci şekilde darbettiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 Eylül 2024 tarihinde bir kafede meydana gelen olayda; ücretini alamayan kafenin eski çalışanı Hasan Akın (27) ile ağabeyi Ahmet Akın (30) ve işletme sahipleri arasında tartışma çıktı.

Özetle

İKİ KARDEŞİ DE ÖLDÜRDÜLER

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Akın olay günü, ağabeyi Ahmet Akın ise 7 Eylül’de hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahiplerinin de bulunduğu toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11’i serbest bırakılırken, Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede yer alan raporlara göre Hasan Akın’ın vücudunda 5, ağabeyi Ahmet Akın’ın vücudunda ise 3 mermi giriş yarası tespit edildi. Olay yerinde ise 10 boş kovan bulundu.

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddianamede, sanık Furkan G. (33) hakkında Ahmet ve Hasan Akın’a yönelik “kasten öldürme” suçundan iki kez müebbet hapis, bir kişiyi “silahla yaralama” suçundan ise 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Oğuzhan S. (31) için de Hasan Akın’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25), Fahri A. (20) ve Berkay Y. (18) hakkında ise “suç delillerini yok etme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kan donduran cinayetin hemen öncesinde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ahmet Akın'ın masadaki kül tablasını yere fırlatması üzerine, Furkan G.'nin aniden Akın'ın üzerine saldırarak kendisini yumrukladığı anlar kayıtlara yansıyor. Görüntülerin devamında, Furkan G.'nin belinde silah olduğu dikkati çekerken, şüphelinin Ahmet Akın ve Fatih'e yönelik yumruklu saldırısına devam ettiği görülüyor. Arbede sırasında şüphelilerden Oğuzhan S.'nin yerde yatan Fatih'i, ardından da koltukta bulunan Ahmet'i yumrukladığı tespit edildi.