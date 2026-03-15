Hatay'ın Yayladağ ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan kamyonet, tekerleğin patlamasıyla karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Akrabalarına ziyaret için gittikleri esnada kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan sürücü Mehmet Yalçın ile yolcu konumundaki eşi Kevser Yalçın ağır yaralandı.

HABERİN ÖZETİ Feci kazada kahreden detay! Hamile kadını 5 ay önce evlendiği eşinden ölüm ayırdı Hatay'ın Yayladağ ilçesinde kamyonetin tekerleğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek motosiklete çarpmasıyla bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kaza, Yayladağ ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin tekerleğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek motosiklete çarptığı belirtildi. Motosiklette bulunan sürücü Mehmet Yalçın ile eşi Kevser Yalçın ağır yaralandı. Kevser Yalçın, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kevser Yalçın'ın hamile olduğu ve çiftin 5 ay önce evlendikleri öğrenildi.

Feci kazaya tanık olan vatandaşlar, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Yalçın'ın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde devam ederken eşi Kevser Yalçın, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

FECİ KAZADA KAHREDEN DETAY

Kevser Yalçın, kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Kevser Yalçın'ın hamile olduğu ve çiftin 5 ay önce evlendikleri öğrenildi.