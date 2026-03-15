Darbedip, görüntüleri yayınlamışlardı: Fatih’te akran zorbalığı olayında 7 şüpheli yakalandı

Dün Fatih ilçesinde küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından ağzı, elleri ve ayakları bantlanmış şekilde darbedildiği görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Tepki çeken görüntülerin yayılmasının üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Darp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi olmak üzere 7 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.