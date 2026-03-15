Çığ anı kameralara yansıdı! Köy evlerini teğet geçti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Akkaya köyünün yanı başındaki vadide çığ meydana geldi. Büyük bir gürültüyle aşağı doğru akan kar kütleleri köy yerleşimine oldukça yakın bir noktadan geçerken kısa süreli paniğe neden oldu. Köylüler, çığın vadiden akışını cep telefonlarıyla kaydederek kayıt altına aldı. Görüntülerde çığın hızla ilerlediği ve kısa sürede vadiyi kapladığı görüldü.