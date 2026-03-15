Motosiklet kazasında facia kıl payı atlatıldı! Tek teker kazası kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerlemek için motosikletinin önünü kaldırdı. Sürücü, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü. Arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü de tek teker üzerinde ilerlediği sırada yerdeki motosikletliye takılmasının ardından takla atarak yola savruldu. Kaza anları, arkadan gelen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.