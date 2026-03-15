İran'ın FPV dronları ABD'nin savunma sistemlerini aştı!

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Havalimanı’nda bulunan ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Victory Üssü, roketli saldırıların hedefi oldu. Al Jazeera’nin aktardığı bilgilere göre, saldırı askeri açıdan kritik bir gelişmeye sahne oldu. FPV tipi insansız hava araçları (İHA), ABD savunma sistemlerini ilk kez aşmayı başardı. Victory Üssü'ne toplam 3 roket fırlatıldı. Bu roketlerden ikisi özel savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Savunmayı aşan üçüncü roket ise Terörle Mücadele Servisi Komutanlığı karargahı yakınlarına isabet etti.