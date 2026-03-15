ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda iki hafta geride kaldı. İranlı kaynaklar, ABD ve İsrail saldırıları sona erene kadar herhangi bir ateşkes olasılığının söz konusu olmadığını belirtti. Birçok ülke çatışmaya son vermek için arabuluculuk yapmaya çalışsa da çabalar reddedildi. ABD ve İran'ın ateşkese ya da müzakere karşı ilgisizliği, genişleyen savaşın sivil kayıplara yol açması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak petrol fiyatlarını fırlatmasıyla beraber endişeler arttı. Her iki tarafın da hamleleri bu savaşın uzun süreceğine dair işaretler veriyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Savaş uzun mu sürecek? ABD, İsrail ve İran'ın tutumu sertleşiyor, endişeler artıyor ABD ve İsrail'in İran'a yönelik iki haftalık saldırılarında, her iki taraf da ateşkes ve müzakere çağrılarını reddederken, çatışmaların Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol fiyatlarını yükseltmesi ve sivil kayıplara yol açmasıyla endişeler artıyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar iki haftadır sürüyor. Hem ABD Başkanı Trump hem de İran, ateşkes veya müzakere girişimlerini kesin bir dille reddediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutma sözü verirken, ABD İran'ın ana petrol ihracat merkezi Hark Adası'nı vurdu. Çatışmalar, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol fiyatlarını fırlatarak ve sivil kayıplara yol açarak endişeleri artırıyor. Umman ve Mısır'ın arabuluculuk çabaları her iki tarafça da reddedildi. Yükselen benzin fiyatlarının ABD ara seçimleri öncesinde Trump için siyasi bir bedel olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD'nin, İran'ın ana petrol ihracatı merkezi Hark Adası'nı vurması, Trump'ın kararlılığını ortaya koydu. İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ise Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutma sözü verdi, karşılıklı saldırılar ise giderek artıyor.

TRUMP MÜZAKERE YA DA ATEŞKESİ REDDEDİYOR

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, ABD ve İsrail'in saldırıları öncesinde arabuluculuk yapan Umman iletişimi yeniden kurmak için defalarca girişimde bulundu. Fakat Beyaz Saray iletişimden yana olmadığını açıkladı. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Trump'ın görüşmeleri başlatma girişimlerini reddettiğini ve Tahran'ın askeri yeteneklerini daha da zayıflatmak için savaşı sürdürmeye odaklandığını doğruladı. Bir yetkili, "Şu anda bununla ilgilenmiyor ve biz de görevimize ara vermeden devam edeceğiz. Belki bir gün ilgilenir, ama şu an değil.'' dedi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili ise "Başkan Trump, İran'daki yeni potansiyel liderliğin görüşmek istediklerini ve sonunda görüşeceklerini belirtti. Şimdilik, Destansı Öfke Operasyonu kesintisiz devam ediyor" dedi.

TRUMP: GÖRÜŞME İÇİN KOŞULLAR YETERİNCE İYİ DEĞİL

Ayrıca İran'ın ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "şaşırdığını" ifade eden Trump, "İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil." şeklinde konuştu.

Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini belirtti.

İRAN NE DİYOR?

İran kaynakları ise ABD ve İsrail'in saldırılarına son vermesi taleplerinin karşılanacağı güne kadar müzakerelerin reddedildiğini ifade etti. Mısır ülkeler arasındaki iletişimi yeniden başlatma için çabaladı. Fakat bu çabalarda bir ilerleme kaydedilmedi.

Bir kaynak, İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Larijani ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de dahil olacağı ateşkes görüşmeleri için Umman'ı aracı olarak kullanmaya çalıştığını söyledi. Ancak bu görüşmeler somut bir sonuç vermedi.

Diplomatik kanallar aracılığıyla daha önce iletilen her şeyin artık önemsiz olduğunu söyleyen kaynak, "Muhafızlar, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü kaybetmeleri halinde İran'ın savaşı kaybedeceğine kesinlikle inanıyorlar. Bu nedenle, Devrim Muhafızları hiçbir ateşkesi, ateşkes görüşmesini veya diplomatik çabayı kabul etmeyecek ve İran'ın siyasi liderleri de çeşitli ülkelerin girişimlerine rağmen bu tür görüşmelere girmeyecektir.'' dedi.

TRUMP'A UYARI

Öte yandan bazı ABD yetkilileri ve Trump'ın danışmanları, yükselen benzin fiyatlarının, yaklaşan ABD ara seçimleri öncesinde başkanın Cumhuriyetçi Partisi için yüksek bir siyasi bedel anlamına gelebileceği uyarısında bulunarak, savaşın hızlı bir şekilde sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

