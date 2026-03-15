Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Savaş uzun mu sürecek? ABD, İsrail ve İran'ın tutumu sertleşiyor, endişeler artıyor

İran, ABD ve İsrail saldırıları sona erene kadar ateşkes olasılığını reddederken Başkan Donald Trump da Orta Doğu müttefiklerinin müzakere başlatma yönündeki çabalarını reddetti. Her iki tarafın da tutumu sertleşirken savaşın uzun süreceğine dair endişeler arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 10:48

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda iki hafta geride kaldı. İranlı kaynaklar, ABD ve İsrail saldırıları sona erene kadar herhangi bir ateşkes olasılığının söz konusu olmadığını belirtti. Birçok ülke çatışmaya son vermek için arabuluculuk yapmaya çalışsa da çabalar reddedildi. ABD ve İran'ın ateşkese ya da müzakere karşı ilgisizliği, genişleyen savaşın sivil kayıplara yol açması ve İran'ın 'nı kapatarak petrol fiyatlarını fırlatmasıyla beraber endişeler arttı. Her iki tarafın da hamleleri bu savaşın uzun süreceğine dair işaretler veriyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik iki haftalık saldırılarında, her iki taraf da ateşkes ve müzakere çağrılarını reddederken, çatışmaların Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol fiyatlarını yükseltmesi ve sivil kayıplara yol açmasıyla endişeler artıyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar iki haftadır sürüyor.
Hem ABD Başkanı Trump hem de İran, ateşkes veya müzakere girişimlerini kesin bir dille reddediyor.
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutma sözü verirken, ABD İran'ın ana petrol ihracat merkezi Hark Adası'nı vurdu.
Çatışmalar, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol fiyatlarını fırlatarak ve sivil kayıplara yol açarak endişeleri artırıyor.
Umman ve Mısır'ın arabuluculuk çabaları her iki tarafça da reddedildi.
Yükselen benzin fiyatlarının ABD ara seçimleri öncesinde Trump için siyasi bir bedel olabileceği uyarısı yapıldı.
TRUMP MÜZAKERE YA DA ATEŞKESİ REDDEDİYOR

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, ABD ve İsrail'in saldırıları öncesinde arabuluculuk yapan Umman iletişimi yeniden kurmak için defalarca girişimde bulundu. Fakat Beyaz Saray iletişimden yana olmadığını açıkladı. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Trump'ın görüşmeleri başlatma girişimlerini reddettiğini ve Tahran'ın askeri yeteneklerini daha da zayıflatmak için savaşı sürdürmeye odaklandığını doğruladı. Bir yetkili, "Şu anda bununla ilgilenmiyor ve biz de görevimize ara vermeden devam edeceğiz. Belki bir gün ilgilenir, ama şu an değil.'' dedi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili ise "Başkan Trump, İran'daki yeni potansiyel liderliğin görüşmek istediklerini ve sonunda görüşeceklerini belirtti. Şimdilik, Destansı Öfke Operasyonu kesintisiz devam ediyor" dedi.

TRUMP: GÖRÜŞME İÇİN KOŞULLAR YETERİNCE İYİ DEĞİL

Ayrıca İran'ın ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "şaşırdığını" ifade eden Trump, "İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil." şeklinde konuştu.

Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini belirtti.

İRAN NE DİYOR?

İran kaynakları ise ABD ve İsrail'in saldırılarına son vermesi taleplerinin karşılanacağı güne kadar müzakerelerin reddedildiğini ifade etti. Mısır ülkeler arasındaki iletişimi yeniden başlatma için çabaladı. Fakat bu çabalarda bir ilerleme kaydedilmedi.

Bir kaynak, İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Larijani ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de dahil olacağı ateşkes görüşmeleri için Umman'ı aracı olarak kullanmaya çalıştığını söyledi. Ancak bu görüşmeler somut bir sonuç vermedi.

Diplomatik kanallar aracılığıyla daha önce iletilen her şeyin artık önemsiz olduğunu söyleyen kaynak, "Muhafızlar, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü kaybetmeleri halinde İran'ın savaşı kaybedeceğine kesinlikle inanıyorlar. Bu nedenle, Devrim Muhafızları hiçbir ateşkesi, ateşkes görüşmesini veya diplomatik çabayı kabul etmeyecek ve İran'ın siyasi liderleri de çeşitli ülkelerin girişimlerine rağmen bu tür görüşmelere girmeyecektir.'' dedi.

TRUMP'A UYARI

Öte yandan bazı ABD yetkilileri ve Trump'ın danışmanları, yükselen benzin fiyatlarının, yaklaşan ABD ara seçimleri öncesinde başkanın Cumhuriyetçi Partisi için yüksek bir siyasi bedel anlamına gelebileceği uyarısında bulunarak, savaşın hızlı bir şekilde sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

ETİKETLER
#hürmüz boğazı
#Trump Yönetimi
#Ateşkes Müzakereleri
#Abd İran Savaşı
#İran Savunması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.