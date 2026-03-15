ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırıların ardından İran’da önemli bir liderlik değişimi yaşandı. Ülkenin eski dini lideri Ali Khamenei hayatını kaybederken, makam kısa süreliğine boş kaldı. Bu süreçten sonra Hamaney’in oğlu Mojtaba Khamenei görevi devralarak İran’ın yeni dini lideri olarak öne çıktı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’ı her açıdan yendiğini ifade ederken, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "ABD’nin övülerek anlatılan güvenlik şemsiyesinin aslında deliklerle dolu olduğunu" dile getirdi. Trump, gelecek haftayı işaret ederek “Çok sert vuracağız” ifadelerini kullanarak operasyonların daha da yoğunlaşabileceğinin sinyalini verdi.

Bölgedeki gerilim sürerken İran ile İsrail arasındaki karşılıklı füze saldırıları da devam ediyor. Orta Doğu’da ABD’ye askeri üs imkanı sağlayan bazı ülkeler de İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi haline geldi. Özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesi, İHA ve füze saldırıları nedeniyle büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı.