15.03.2026

ORTA DOĞU'DA GÖKYÜZÜ ATEŞ HATTI! ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA 16. GÜN

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırıların ardından İran’da önemli bir liderlik değişimi yaşandı. Ülkenin eski dini lideri Ali Khamenei hayatını kaybederken, makam kısa süreliğine boş kaldı. Bu süreçten sonra Hamaney’in oğlu Mojtaba Khamenei görevi devralarak İran’ın yeni dini lideri olarak öne çıktı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’ı her açıdan yendiğini ifade ederken, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "ABD’nin övülerek anlatılan güvenlik şemsiyesinin aslında deliklerle dolu olduğunu" dile getirdi. Trump, gelecek haftayı işaret ederek “Çok sert vuracağız” ifadelerini kullanarak operasyonların daha da yoğunlaşabileceğinin sinyalini verdi.

Bölgedeki gerilim sürerken İran ile İsrail arasındaki karşılıklı füze saldırıları da devam ediyor. Orta Doğu’da ABD’ye askeri üs imkanı sağlayan bazı ülkeler de İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi haline geldi. Özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesi, İHA ve füze saldırıları nedeniyle büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı.

Tarih 07:14

İSRAİL, "GİZLİ VE HAYATİ" DİYEREK 830 MİLYON DOLAR BÜTÇEYİ ONAYLADI

İsrail hükümeti, 2026 yılında "savaş yönetimi ihtiyaçları için gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için 2,6 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 830 milyon Amerikan doları) bütçe ayrılmasını onayladı.

Tarih 07:03

İRAN’IN İSFAHAN ŞEHRİNDE FABRİKAYA FÜZELİ SALDIRI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

ABD ve İsrail İran’a yönelik saldırılarını sürüdürüyor. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkenin İsfahan kentindeki bir fabrikanın füze saldırısına uğradığını bildirdi. Isıtıcı ve buzdolabı üreten fabrikada saldırı esnasında çok sayıda işçinin bulunduğu belirtilerek, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. 

Saldırının "Düşmanlar Amerika ve Siyonist İsrail" tarafından düzenlendiği vurgulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsfahan kentinin yoğun hava saldırılarına uğradığı görüldü.
https://v.tgrthaber.com/videos/2026/3/15/iranin-isfahan-sehrinde-fabrikaya-fuzeli-saldiri-c_202603150910.mp4

Tarih 06:18

İRAN ORDUSU: NETANYAHU'YU ÖLDÜRMEYE YÖNELİK SALDIRILARA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı. 

Tarih 05:50

ABD BASINI DUYURDU: İSRAİL'İN FÜZE STOKLARI ALARM VERİYOR

ABD basını, İsrail'in hava savunma sisteminde kullandığı önleyici füze stoklarının büyük ölçüde azaldığını açıkladı. ABD'li yetkililer İsrail'e savunma sistemi satılması ya da paylaşılmasının iç tedarik üzerinde baskı oluşturacağına vurgu yaparken, İsrail basını da füze stoklarının azaldığını ve Tel Aviv'in çözüm arayışına girdiğini doğruladı.
 

Tarih 03:29

IRAK'TA PETROL RAFİNERİSİNE İHA'LI SALDIRI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan Lanaz Petrol Rafinerisi'ne İHA'larla saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle tesisin bir bölümünde yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınırken tesiste maddi hasar meydana geldi. Ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise açıklama yapılmadı. Tesisteki çalışmaların durdurulduğunu bildiren yetkililer, saldırının sorumlularının tespit edilmesi için kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

https://v.tgrthaber.com/videos/2026/3/15/irakta-petrol-rafinerisine-iha-saldirisi_202603150331.mp4

Tarih 00:20

TRUMP: ABD İRAN'I HER AÇIDAN YENMİŞTİR

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD, İran'ı askeri, ekonomik ve diğer her açıdan yenmiş ve tamamen yerle bir etmiştir ancak, Hürmüz Boğazı aracılığıyla petrol alan dünya ülkeleri buradan geçişin güvenliğini sağlamalıdır. Biz de buna çok büyük ölçüde yardımcı olacağız. ABD ayrıca her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi için bu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacak" dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin uluslararası toplumun ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu her zaman ortak bir çaba olmalıydı ve artık öyle olacak. Bu durum dünyayı uyum, güvenlik ve kalıcı barış doğrultusunda bir araya getirecektir" ifadelerini kullandı.

