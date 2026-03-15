ABD, İran ile savaşa hazırlıksız girdi! Küresel ekonomi rehin alınırsa ilk geri adımı Trump atabilir

İran, ABD ve İsrail ile savaşında, bölgenin en büyük ekonomik varlığını en güçlü caydırıcı unsura dönüştürdü. İran'ın savaşa stratejik olarak daha hazırlıklı olduğu, ABD'nin ise stratejiden yoksun bir şekilde 'hayalperest' bir şekilde savaşa girdiği öne sürüldü. Hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması ve ABD ile İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana boğazdaki trafiğin yüzde 97 oranında azalması İran'ın kritik bir taktiği.

Uluslararası Kriz Grubu'nun İran Projesi Direktörü Ali Vaez, "İran'ın silah gücü yetersiz; doğrudan bir çatışmada onları yenmesinin imkanı yok. Fakat İran küresel ekonomiyi rehin alırsa, ilk geri adım atan Trump olur" dedi.

BU STRATEJİ TRUMP'I ZORA SOKAR!

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen Reuters'a açıklamalarda bulunan bölgesel kaynaklar, İran'ın bu çatışmaya uzun süredir hazırlandığını belirtti. Kaynaklara göre, stratejinin özü, İran'ın üstün güçlere karşı askeri sınırlarının farkında olmasıdır. Tahran'ın planlamacıları bunun yerine petrol akışını baskı altına almayı ve bölge genelinde konuşlanmış ABD varlıklarına asimetrik saldırılar düzenlemeyi hedefliyor. Bu strateji, Başkan Donald Trump'ı savaşı durdurmaya zorlamak için hem ülke içinde hem de yurt dışında ekonomik baskılar oluşturmayı amaçlıyor.

''HAYALPEREST VE STRATEJİDEN YOKSUN''

Vaez, ABD'nin savaşa hazırlıksız girdiğini ve bunun "çok fazla hayalperestlikten ve iyi düşünülmüş stratejilerden yoksun" bir yaklaşımla gerçekleştiğini söyledi. Washington'ın Körfez ülkelerine yönelik insansız hava aracı saldırılarını, nakliye yollarındaki aksamaları veya vatandaşların tahliyesi ihtiyacını öngöremediğini belirten yetkili, bu eksikliklerin modern savaşta insansız hava araçlarının riskinden ders çıkaramamaktan kaynaklandığını söyledi.

''ABD'NİN CESARETİ YOK''

Vaez, ABD'nin İran'ı önemli ölçüde zayıflatabileceğini ancak topyekün yenilginin, Washington'ın 'cesaretinin olmadığı' bir şekilde, zorlu arazide faaliyet gösterecek bir milyona kadar askerin katılacağı bir kara işgalini gerektireceğini savundu.

Washington Enstitüsü'nden Michael Eisenstadt, İran'ın amacının ekonomik sıkıntı oluşturmak olduğunu söyledi. Eisenstadt, ''Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşa olan desteği daha da zayıflatmak ve Washington'a savaşı sona erdirmesi için baskıyı artırmaktır." dedi.