SON DAKİKA!
'Netanyahu öldü' iddiaları dolanırken İran Devrim Muhafızlarından suikast açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğüne dair iddialar dolanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) suikast tehdidi geldi. Muhafızlar, ''Yaşıyorsa da öldüreceğiz'' diyerek meydan okudu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğüne dair iddialar dilden dile dolanırken Ordusu'ndan (DMO) dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail yönetimine meydan okuyan Muhafızlar, Netanyahu ile ilgili, "Eğer bu çocuk katili suçlu hayatta ise, onu tüm gücümüzle takip edip öldüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğüne dair çıkan iddialar üzerine açıklama yapması ve Netanyahu'nun iyi durumda olduğuna dair İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yalanlaması öne çıkmaktadır.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldüreceklerini belirtti.
Devrim Muhafızları, Tel Aviv'in sanayi bölgeleri ile Erbil, Kuveyt ve Camp Arifjan'daki üslere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Sosyal medyada, Netanyahu'nun bir basın toplantısı sırasında saldırı alarmının duyulmaması ve yapay zeka ürünü olduğu iddia edilen videolar üzerine öldüğüne dair iddialar ortaya çıktı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun öldürüldüğüne dair iddiaları yalanlayarak Başbakan'ın iyi durumda olduğunu bildirdi.
'NETANYAHU ÖLDÜ' İDDİASI

Öte yandan Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Bu saldırıların ardından sosyal medyada Netanyahu'nun öldüğüne dair iddialar ortaya çıktı. Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterildi.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ YALANLADI

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sorduğunda "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda" cevabı verilmişti.

