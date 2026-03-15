'Netanyahu öldü' iddiaları dolanırken İran Devrim Muhafızlarından suikast açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğüne dair iddialar dilden dile dolanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail yönetimine meydan okuyan Muhafızlar, Netanyahu ile ilgili, "Eğer bu çocuk katili suçlu hayatta ise, onu tüm gücümüzle takip edip öldüreceğiz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.
Bu saldırıların ardından sosyal medyada Netanyahu'nun öldüğüne dair iddialar ortaya çıktı. Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterildi.
AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sorduğunda "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda" cevabı verilmişti.