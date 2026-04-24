Gelinim Mutfakta kim elendi, kazanan kim oldu? 24 Nisan 2026 Cuma 15 altın bilezik kim aldı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kanal D ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün büyük final haftası yaşanıyor. Her gün yarım altın kapan gelinlerden biri bugün açıklanan haftalık performans tablosuyla tam 15 altın bileziğin birden sahibi olacak ve bir gelin de yarışmaya veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 15 altın bilezik kimin oldu? İşte 24 Nisan 2026 Cuma Gelinim Mutfakta haftanın kazanan ve elenen gelini...
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında tüm hızıyla sürüyor. Yenilenen formatıyla heyecanı zirve yapan yarışma programında tüm hafta gelinler yarım altın kazanabiliyorken, Cuma günü yapılan büyük finalle beraber tam 15 altın bilezik bir gelinin kollarını süslüyor. Tuğba, Hatice, Berna ve Aysun'un yarıştığı Gelinim Mutfakta'da ise bugün bir gelin stüdyodan ayrılacak ve altın hayallerine veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, elenen kim oldu. İşte Gelinim Mutfakta 24 Nisan 15 altın bilezik sahibi ve elenen yarışmacı...
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KAZANAN KİM OLDU?
Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da 24 Nisan Cuma günü ekran başındakiler tarafından da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gün boyu arama motorlarında 'Gelinim Mutfakta kim elendi, kazanan kim?' sorusu araştırılırken, gözler Aslı Hünel'in açıklayacağı puan tablosuna çevrilmiş durumda.
Ancak Gelinim Mutfakta'da henüz tüm puanlar netleşmedi. İlerleyen saatlerde kazanan gelin ve elenen ismi haberimizde bulabilirsiniz.
24 NİSAN 2026 CUMA GELİNİM MUTFAKTA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
En çok altın dağıtan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yenilenen formatla beraber 10 altın bilezik ödülü tam 15 altın miktarına çıkarıldı.
24 Nisan Cuma final gününde tüm yarışmacılar hem altınları almak hem de yarışmadan elenmemek için tezgah başında tüm kozlarını oynadı.
Gelinim Mutfakta'da son tadım yapıldıktan sonra günün 15 altın kazanan ismi de netleşmiş olacak. Aslı Hünel kazanan gelini açıkladığı zamana haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 23 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 23 Nisan 2026 Perşembe günü yarım altın kazanan gelin Berna oldu. İşte puan tablosu...
Berna - 16
Aysun - 15
Hatice - 15
Tuğba - 9
GELİNİM MUTFAKTA 22 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yarım altın alan gelin Tuğba oldu. İşte gün sonu puan tablsou...
Tuğba - 18
Hatice - 14
Aysun - 11
Berna - 10
GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN 2026 SALI YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 21 Nisan Salı günü yarım altın kazanan gelin Hatice oldu. İşte puan tablosu...
Hatice - 17
Tuğba - 17
Aysun - 14
Berna - 10
GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN PAZARTESİ YARIM ALTIN KAZANAN GELİN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü yarım altın kazanan gelin yine Hatice oldu. İşte 20 Nisan 2026 Pazartesi oluşan puan tablosu...
Hatice - 23
Tuğba - 19
Aysun - 14
Berna - 3