Tünelde araç durdurup dans etmek 180 bin liralarına mal oldu! Yeni kanunla ceza kesildi

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle trafiği durduracak hareketler yapılanlara ceza yağıyor. Trabzon'da Akyazı Tüneli’nde trafiğin akışını hiçe sayıp müzik açıp dans eden kişilere ceza yazıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında 180 bin lira para cezası verilerek, sürücü belgesine el konuldu ve aracı 120 gün trafikten men edildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, tünelde dans edenlerin yer aldığı görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Vatandaşlarımızın huzurunu ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.