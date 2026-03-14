Taksilerde yeni dönem başladı! Fiş almadan inenlere ceza yazılacak

Taksi plakası sahipleri ve şoförler için yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra araçlarda taksimetre ile tam entegre çalışan ve her müşteri için otomatik olarak fiş/fatura üretecek Taksi Mali Cihazı'nı aracına takması gerekiyor. Bugünden itibaren devreye girecek sistemle birlikte fiş almadan inen müşteriler tespit edildiğinde ceza kesilecek.

YÜZDE 45'İ VERGİYE GİDECEK

Uzun yıllardır basit usulde vergilendirilen taksi sektörü bundan sonra gerçek usulde vergilendirilecek. Geçmişte temsili tutarda vergiler ödeyen taksi plakası sahipleri günümüzde kazançlarının neredeyse yüzde 45'ine varan vergiyi ödemekle mükellef olacaklar.

PLAKA FİYATLARI YAKLAŞIK 10 MİLYON LİRA SEVİYESİNDE

Pandemi öncesinde 3-4 daire satın alan taksi plakası bugün günümüzde İstanbul'da ortalama bir semtte tek daire alamayacak kadar geriledi. Plaka fiyatları yaklaşık 10 milyon lira seviyesinde. Bunun vergisi de kesilince ortalama olarak 8 milyon liraya satılmış oluyor.

1 EYLÜL'E KADAR SÜRE VERİLDİ

Yeni taksi plakası alanlar veya taksimetresini yenileyenlerin Taksi Mali Cihazı'nı edinip kullanmaya başlaması gerekiyor. Mevcutta taksi plakası olanlar içinde 1 Eylül 2026 tarihine kadar süre verildi.

TAKSİMETRE TEK BAŞINA ÇALIŞMAYACAK

Taksimetre, Taksi Mali Cihazı'ndan bağımsız olarak çalışmayacak. Taksi Mali Cihazı da aynı şekilde tek başına çalışıp fiş, e-belge üretemeyecek ve manuel giriş yapılamayacak.

HARİCİ POS CİHAZI UYGULAMASI SONA ERİYOR

Bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazı uygulaması da tarih oldu. Bundan sonra taksilerde harici bağımsız POS cihazı bulundurulmayacak. Tüm işlemler taksimetre ve Taksi Mali Cihazı aracılığıyla yapılacak.

KONUM BİLDİRİMİ DE YAPACAK

Taksi Mali Cihazı, GPS üzerinden enlem ve boylam bilgilerini içeren konum verisini alarak zaman bilgisi ile birlikte saklayacak. Ancak Taksi Mali Cihazla bağlantılı olarak kullanılacak taksimetrede yer alan GPS üzerinden söz konusu verilerin alınabilmesi halinde Taksi Mali Cihazda bu özelliğin bulunmasına gerek olmayacak. Böylece kartlı alışveriş yapan kişilerin nereden nereye gittiği de kontrol altına alınmış olacak.

MUTLAKATA FİŞ İSTEYİN

Taksi kullanan kişilerin seyahat sonunda taksici esnafından fiş/fatura talep etmesi zorunlu oldu. Diğer tüm işletmelerde olduğu gibi taksilerde de fiş/fatura almadığı tespit edilen müşterilere ceza kesilecek.

YENİ SİSTEM TAKSİCİLERİ ZORLAYACAK

Taksilerin ana gideri olan akaryakıttan başka günlük giderleri bulunmuyor. Aylık bazda bakıldığında ise aracın stopajı, yapılan tamir ve bakım masrafları, varsa lastik alımı faturaları, plaka sahibi adına yasal sınırlar dahilinde günlük yeme-içme faturaları gibi kalemler gider olarak gösterilecek ve bunlar vergiden düşürülebilecek.

Ancak takside çalışan ve SGK primini dahi kendisi ödemek zorunda bırakılan şoförlerin, kazançlarından doğan KDV, gelir vergisi gibi ödemelerin nasıl hesaplanacağı henüz bilinmiyor.