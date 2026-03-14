Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Devrim Özkan Ezel’in ikonik müziğini çaldı! Sosyal medyada gündem oldu

Şu sıralar Yeraltı dizisiyle kariyerinde dönüm noktası yaşayan Devrim Özkan Galatasaray'ın 'Adanmış Hayatların Umudu' marşı olarak da bilinen Ezel dizisinin ikonik müziğini çaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 09:31

Son dönemde Yeraltı dizisindeki performansıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan , sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, taraftarlarının “Adanmış Hayatların Umudu” marşı olarak da benimsediği, dizisinin hafızalara kazınan ikonik müziğini çalarak takipçilerinin ilgisini topladı.

DEVRİM ÖZKAN EZEL’İN İKONİK MÜZİĞİNİ ÇALDI

Son dönemde hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Devrim Özkan, bu kez yaptığı sürpriz bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray taraftarlarının yakından bildiği bir müziği çaldı.

Özkan’ın çaldığı parça, yıllar önce yayınlanan Ezel dizisinin ikonik müziği oldu. Söz konusu müzik, Galatasaray taraftarları tarafından “Adanmış Hayatların Umudu” marşı olarak da biliniyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Devrim Özkan’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri videoya çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar paylaşımı “Galatasaray’a gönderme” olarak yorumlarken, bazıları ise Ezel dizisinin unutulmaz müziğinin yeniden hatırlanmasının güzel olduğunu belirtti.

Özellikle dizinin müziklerinin yıllar geçmesine rağmen hâlâ popülerliğini koruduğu ve farklı alanlarda kullanılmaya devam ettiği de yapılan yorumlar arasında yer aldı.

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener gibi isimlerin yer aldığı Ezel dizisi, yayınlandığı dönemde hem hikâyesi hem de müzikleriyle büyük yankı uyandırmıştı.

Dizinin ikonik müziği ise yıllar içinde özellikle tribün kültüründe kendine yer buldu. Galatasaray taraftarlarının “Adanmış Hayatların Umudu” olarak benimsediği melodi, bugün hâlâ tribünlerde ve sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Devrim Özkan’ın bu müziği çaldığı paylaşım da, dizinin unutulmaz atmosferini yeniden hatırlatırken sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.


ETİKETLER
#galatasaray
#devrim özkan
#ezel
#Dizi Müziği
#Adanmış Hayatların Umudu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.